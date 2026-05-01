Espana agencias

La Fiscalía quiere que sea delito suplantar la identidad en la red o balizar un móvil

Guardar

Madrid, 1 may (EFE).- La Fiscalía considera necesario articular nuevos tipos penales para encajar las nuevas conductas delictivas en internet, como simular o suplantar la identidad de otro en la red o la vigilancia electrónica que supone, por ejemplo, balizar el móvil de otra persona, una realidad muy presente ya en casos de violencia machista.

En una entrevista con EFE, la fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, muestra su preocupación por el crecimiento de la delincuencia en la red, como muestra el aumento en un 43 % de los procedimientos judiciales e investigaciones en este ámbito en el quinquenio 2021-2025, un porcentaje que se eleva al 60 % en los casos conocidos por las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Dos de cada diez se cometen en el ámbito ciber, por lo que Tejada urge a acometer reformas legales para adaptarse a la rápida evolución de la cibercriminalidad. "Hay que articular tipos penales que nos permitan encajar esas nuevas conductas para poder actuar frente a ellas y poder usar las mismas tecnologías que utilizan los 'malos'", enfatiza.

¿Qué cambios legislativos concretos serían eficaces? De entrada, la fiscal recuerda uno que lleva reiterando: la tipificación como delito de la suplantación de identidad, porque ahora si alguien simula ser otra persona para estafar o acosar puede ser castigada, pero si lo hace para una actividad sin reproche penal, esa suplantación queda impune.

PUBLICIDAD

Otro reforma que propone esta Fiscalía es que también sea delito la vigilancia de personas a través de tecnologías. Tejada pone como ejemplo la colocación de una baliza en el teléfono móvil de una persona para tenerla controlada, "ver qué está haciendo, dónde está en cada momento...".

"Es una forma de atentado contra la intimidad" y, sin embargo, hoy la respuesta penal sancionadora es "muy complicada", añade Tejada, muy preocupada por que una gran parte de la violencia contra la mujer se está haciendo 'on line' y también esas tecnologías de vigilancia.

La fiscal también alerta del fenómeno del 'crime as a service', una práctica que supone que las organizaciones criminales hagan uso de la internet profunda para ofrecer herramientas destinadas a cometer delitos, como puede ser un software para hackear una web, robar datos, etcétera.

Al tratarse de conductas "preparatorias" de otras y esas organizaciones no comenten la acción delictiva sino que preparar las herramientas, la respuesta penal en el ordenamiento jurídico español es "muy limitada".

Por ello, la Fiscalía demanda que los tipos penales más relacionados con ellos se amplíe y se impongan condenas más graves.

En la lucha contra la criminalidad informática, los fiscales se encuentran con otro escollo que afecta además al ciberdelito más frecuente, las estafas, en las que, en su mayoría, el autor es desconocido y la cuantía estafada es pequeña, por lo que queda archivada.

Y para que no ocurra esto, la fiscalía impulsa la coordinación de esas pequeñas investigaciones para juntar y lograr así una respuesta que sea "realmente eficaz", concluye Elvira Tejada. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ordenan repetir un juicio por amenazar a un miembro de su grupo del Rocío por su condición sexual

Ordenan repetir un juicio por amenazar a un miembro de su grupo del Rocío por su condición sexual

Un jurado juzgará el crimen del funcionario hallado en un maletero en Almería

Infobae

Los comicios andaluces, último gran test electoral para un decisivo 2027

Infobae

Cae una red que estafaba a ancianos alemanes con falsas llamadas de accidentes familiares

Infobae

Macrojuicio este mes en la Audiencia de Granada contra el clan del Bigotes por narcotráfico

Macrojuicio este mes en la Audiencia de Granada contra el clan del Bigotes por narcotráfico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo