Sentido un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en Santa Fe (Granada)

Granada, 1 may (EFE).- Un terremoto de 2,6 grados de magnitud y epicentro en Santa Fe (Granada) ha sido sentido a primera hora de este viernes, según han informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el servicio de emergencias 112 de Andalucía.
Según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este temblor se ha registrado a las 7:06 horas de este viernes, a 0 kilómetros de profundidad, y ha sido sentido por la población.
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Fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía han explicado a EFE que el terremoto, que ha sido sentido por la población al ser un temblor superficial, no ha provocado daños personales ni materiales. EFE
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