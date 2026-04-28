Un cura que reenvió mensajes entre acusados en Kitchen niega haber actuado como mediador

Madrid, 28 abr (EFE).- El sacerdote Silverio Nieto, expolicía y exmagistrado, ha negado que actuase como mediador entre varios acusados del caso Kitchen al reenviar mensajes que él recibió del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al comisario Enrique García Castaño.

Nieto ha declarado este martes como testigo ante la Audiencia Nacional, donde el tribunal prosigue el juicio sobre una presunta trama parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.

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En abril y junio de 2019 y en enero de 2020 Silverio Nieto recibió de parte de Francisco Martínez varios mensajes sobre la investigación Kitchen y acerca de lo declarado en instrucción por el comisario Enrique García Castaño, que fue clave para su imputación y que finalmente quedó eximido de esta causa debido a su estado de salud.

Primero, Martínez se hizo eco de una noticia sobre la declaración de García Castaño, en la que este le implicaba, y que criticó: "Qué falta de todo, empezando por gratitud", "da igual si es verdad o medio verdad, a mí me destroza".

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En junio y en enero de 2019, el sacerdote informó a Martínez de que García Castaño había hablado "solo del 'pendrive' que entregó con el volcado de teléfonos que trae el conductor", un tema "del que sabe todo el mundo". En la causa se investiga el volcado de varios dispositivos pertenecientes a Bárcenas y entregados por el presunto confidente de la trama, el exchófer Sergio Ríos.

Nieto ha dicho que supone que la información que dio al exsecretario de Estado se la transmitió el propio comisario aunque ha agregado que no lo recuerda porque para él aquel tema no tenía relevancia, sino que era un "problema humano" que atravesaba Francisco Martínez, al que conocía de la Universidad de Comillas y que lo estaba pasando "muy mal humanamente".

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Además, ha confirmado que reenvió a García Castaño y a Fernández Díaz otro mensaje de Martínez recibido el 23 enero de 2020 en el que este anunciaba que iba a presentar actas notariales con mensajes de 2013 y 2014, "con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales", defendía la legalidad de la operación y señalaba que estas actas "necesariamente conllevarán la citación de Jorge (Fernández Díaz) y probablemente de (Mariano) Rajoy".

El sacerdote ha atribuido este mensaje a un "desahogo" de Francisco Martínez, ha dicho que lo reenvió por iniciativa propia y ha negado que este esperase una mediación.

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También ha explicado que García Castaño le respondió diciéndole que esperaba que dijesen la verdad y el exministro negó haberse dirigido a Martínez por correos electrónicos y haberle dado instrucciones referidas a operativos judiciales, dos mensajes que no reenvió.

Este sacerdote ha declarado además que no volvió a tratar más este asunto con el comisario García Castaño, con quien tiene amistad y al que ha seguido viendo tras su enfermedad, y con el exministro, una persona "muy religiosa" que acudía a rezar a su iglesia.

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Al sacerdote le han preguntado dos defensas por el estado de salud de García Castaño cuando declaró en instrucción y sobre si este había alcanzado un pacto con Fiscalía, lo que ha llevado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, a corregir a dos letrados, a los que ha dicho que si quieren impugnar la valía de dichas declaraciones el camino para hacerlo no es preguntar a un testigo. EFE

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