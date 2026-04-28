Espana agencias

Un cura que reenvió mensajes entre acusados en Kitchen niega haber actuado como mediador

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- El sacerdote Silverio Nieto, expolicía y exmagistrado, ha negado que actuase como mediador entre varios acusados del caso Kitchen al reenviar mensajes que él recibió del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al comisario Enrique García Castaño.

Nieto ha declarado este martes como testigo ante la Audiencia Nacional, donde el tribunal prosigue el juicio sobre una presunta trama parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.

PUBLICIDAD

En abril y junio de 2019 y en enero de 2020 Silverio Nieto recibió de parte de Francisco Martínez varios mensajes sobre la investigación Kitchen y acerca de lo declarado en instrucción por el comisario Enrique García Castaño, que fue clave para su imputación y que finalmente quedó eximido de esta causa debido a su estado de salud.

Primero, Martínez se hizo eco de una noticia sobre la declaración de García Castaño, en la que este le implicaba, y que criticó: "Qué falta de todo, empezando por gratitud", "da igual si es verdad o medio verdad, a mí me destroza".

PUBLICIDAD

En junio y en enero de 2019, el sacerdote informó a Martínez de que García Castaño había hablado "solo del 'pendrive' que entregó con el volcado de teléfonos que trae el conductor", un tema "del que sabe todo el mundo". En la causa se investiga el volcado de varios dispositivos pertenecientes a Bárcenas y entregados por el presunto confidente de la trama, el exchófer Sergio Ríos.

Nieto ha dicho que supone que la información que dio al exsecretario de Estado se la transmitió el propio comisario aunque ha agregado que no lo recuerda porque para él aquel tema no tenía relevancia, sino que era un "problema humano" que atravesaba Francisco Martínez, al que conocía de la Universidad de Comillas y que lo estaba pasando "muy mal humanamente".

Además, ha confirmado que reenvió a García Castaño y a Fernández Díaz otro mensaje de Martínez recibido el 23 enero de 2020 en el que este anunciaba que iba a presentar actas notariales con mensajes de 2013 y 2014, "con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales", defendía la legalidad de la operación y señalaba que estas actas "necesariamente conllevarán la citación de Jorge (Fernández Díaz) y probablemente de (Mariano) Rajoy".

El sacerdote ha atribuido este mensaje a un "desahogo" de Francisco Martínez, ha dicho que lo reenvió por iniciativa propia y ha negado que este esperase una mediación.

También ha explicado que García Castaño le respondió diciéndole que esperaba que dijesen la verdad y el exministro negó haberse dirigido a Martínez por correos electrónicos y haberle dado instrucciones referidas a operativos judiciales, dos mensajes que no reenvió.

Este sacerdote ha declarado además que no volvió a tratar más este asunto con el comisario García Castaño, con quien tiene amistad y al que ha seguido viendo tras su enfermedad, y con el exministro, una persona "muy religiosa" que acudía a rezar a su iglesia.

Al sacerdote le han preguntado dos defensas por el estado de salud de García Castaño cuando declaró en instrucción y sobre si este había alcanzado un pacto con Fiscalía, lo que ha llevado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, a corregir a dos letrados, a los que ha dicho que si quieren impugnar la valía de dichas declaraciones el camino para hacerlo no es preguntar a un testigo. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Athletic Club Fundazioa presenta: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol"

Infobae

Cerca de 1.500 efectivos para el partido de Champions entre el Atleti y Arsenal

Infobae

Bendodo acusa a Sánchez de fraude en vivienda y avisa que Montero repetirá el "engaño"

Infobae

Retrasos en trenes alta velocidad Madrid-Andalucía y Toledo por una incidencia en La Sagra

Infobae

La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open