Racing se queda con el Apertura y los grandes se preparan para la copa de la peor manera

Montevideo, 27 abr (EFE).- Racing hizo historia este fin de semana al conquistar el Torneo Apertura uruguayo en una etapa que acabó este lunes y en la que tanto Nacional como Peñarol se prepararon de la peor forma posible para jugar por Copa Libertadores.

Fundada el 6 de abril de 1919, la Escuelita consiguió su primer título en Primera División luego de vencer por 0-1 a Cerro Largo y de que Deportivo Maldonado y Peñarol cayeran en sus respectivos encuentros de la fecha.

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Un golazo de Guillermo Cotugno le dio otros tres puntos al Racing del argentino Cristian Chambian, que llegó a 30 unidades y se puso a siete de sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan seis por jugarse.

Tras jugar a unos 400 kilómetros de Montevideo, la plantilla de Racing regresó en horas de la noche a la capital uruguaya en un autobús en el que sus futbolistas observaban el juego entre Montevideo Wanderers y Peñarol.

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Cuando este finalizó con victoria del Bohemio por 1-0 gracias a un tanto de Facundo Lavandeira, los jugadores de la Escuelita comenzaron a festejar e incluso el vehículo se detuvo para que pudieran hacerlo en medio de la ruta.

Horas más tarde arribaron a Montevideo donde continuó la fiesta del equipo que desde 2023 tiene al grupo Red & Gold -empresa conjunta del alemán Bayern Munich y el estadounidense Los Ángeles Football Club- como su accionista mayoritario.

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En las próximas dos jornadas, el conjunto del barrio Sayago se medirá con Montevideo City Torque y con Central Español en dos juegos en los que buscará más puntos para la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

También este fin de semana, Danubio le dio un nuevo golpe a Nacional al vencerlo por 1-2 y dejarlo octavo con seis triunfos y seis derrotas. Mateo Peralta y Enzo Cabrera le dieron con sus tantos el triunfo a los de Gustavo Matosas, mientras que Agustín Rogel había empatado para el Tricolor.

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De esta forma, Peñarol y Nacional se aprontaron de la peor manera posible para sus respectivos encuentros de Copa Libertadores, donde viven realidades distintas.

Los de Jorge Bava lideran el grupo B y visitarán a Universitario con la misión de mantenerse en lo más alto, mientras que el Aurinegro tiene apenas un punto y visitará a Corinthians en un juego enmarcado en el grupo E que deberá ganar si no quiere comenzar a despedirse.

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También este fin de semana, Montevideo City goleó por 4-1 a Boston River, Juventud y Liverpool igualaron 1-1, Albion venció por 1-2 a Deportivo Maldonado y Central Español derrotó por 3-1 a Cerro.

Este lunes, la fecha llegó a su final con victoria de Defensor Sporting frente a Progreso por 1-0. EFE

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