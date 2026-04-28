Espana agencias

Racing se queda con el Apertura y los grandes se preparan para la copa de la peor manera

Guardar

Montevideo, 27 abr (EFE).- Racing hizo historia este fin de semana al conquistar el Torneo Apertura uruguayo en una etapa que acabó este lunes y en la que tanto Nacional como Peñarol se prepararon de la peor forma posible para jugar por Copa Libertadores.

Fundada el 6 de abril de 1919, la Escuelita consiguió su primer título en Primera División luego de vencer por 0-1 a Cerro Largo y de que Deportivo Maldonado y Peñarol cayeran en sus respectivos encuentros de la fecha.

PUBLICIDAD

Un golazo de Guillermo Cotugno le dio otros tres puntos al Racing del argentino Cristian Chambian, que llegó a 30 unidades y se puso a siete de sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan seis por jugarse.

Tras jugar a unos 400 kilómetros de Montevideo, la plantilla de Racing regresó en horas de la noche a la capital uruguaya en un autobús en el que sus futbolistas observaban el juego entre Montevideo Wanderers y Peñarol.

PUBLICIDAD

Cuando este finalizó con victoria del Bohemio por 1-0 gracias a un tanto de Facundo Lavandeira, los jugadores de la Escuelita comenzaron a festejar e incluso el vehículo se detuvo para que pudieran hacerlo en medio de la ruta.

Horas más tarde arribaron a Montevideo donde continuó la fiesta del equipo que desde 2023 tiene al grupo Red & Gold -empresa conjunta del alemán Bayern Munich y el estadounidense Los Ángeles Football Club- como su accionista mayoritario.

En las próximas dos jornadas, el conjunto del barrio Sayago se medirá con Montevideo City Torque y con Central Español en dos juegos en los que buscará más puntos para la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

También este fin de semana, Danubio le dio un nuevo golpe a Nacional al vencerlo por 1-2 y dejarlo octavo con seis triunfos y seis derrotas. Mateo Peralta y Enzo Cabrera le dieron con sus tantos el triunfo a los de Gustavo Matosas, mientras que Agustín Rogel había empatado para el Tricolor.

De esta forma, Peñarol y Nacional se aprontaron de la peor manera posible para sus respectivos encuentros de Copa Libertadores, donde viven realidades distintas.

Los de Jorge Bava lideran el grupo B y visitarán a Universitario con la misión de mantenerse en lo más alto, mientras que el Aurinegro tiene apenas un punto y visitará a Corinthians en un juego enmarcado en el grupo E que deberá ganar si no quiere comenzar a despedirse.

También este fin de semana, Montevideo City goleó por 4-1 a Boston River, Juventud y Liverpool igualaron 1-1, Albion venció por 1-2 a Deportivo Maldonado y Central Español derrotó por 3-1 a Cerro.

Este lunes, la fecha llegó a su final con victoria de Defensor Sporting frente a Progreso por 1-0. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso deroga hoy la prórroga de los alquileres salvo acuerdo 'in extremis' con Junts

Infobae

94-88. Los Magic dejan a los Pistons al borde del abismo

Infobae

Jorge Fossati comienza a trabajar como nuevo entrenador de Liverpool

Infobae

El Victoria al borde del descenso en Honduras tras perder 2-0 ante Génesis

Infobae

Manta aprovecha gol del argentino Moscarelli para romper el invicto de Católica en Ecuador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

ECONOMÍA

Así es el top 10 de los barrios más caros para alquilar un piso en España: el dominio de Madrid y Barcelona

Así es el top 10 de los barrios más caros para alquilar un piso en España: el dominio de Madrid y Barcelona

El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

Un año del gran apagón del 28 de abril: sin responsables claros, un modelo energético bajo presión y dudas sobre si pudo haberse evitado

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

La CNMC abre un nuevo expediente “muy grave” contra Iberdrola por reducir su producción nuclear sin autorización el día del apagón

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”