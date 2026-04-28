Pujol Ferrusola niega haber recibido dinero en Andorra de empresas y que su padre tuviera cuentas en el extranjero

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol i Soley, ha negado este martes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) haber recibido dinero en Andorra de las constructoras Isolux Corsán y Copisa, así como que su padre haya tenido cuentas en el extranjero.

"Nunca he recibido en Andorra nada de ellos, ni ellos han recibido por mi parte desde Andorra nada de mí. No he tenido ninguna relación con la Generalitat", ha declarado a preguntas del fiscal en el juicio por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol, en el que está acusado.

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Pujol Ferrusola ha asegurado que tampoco ha realizado compensaciones financieras y que no ha existido "ningún trasvase" de dinero desde España a Andorra ni de Andorra a España, ni de sus sociedades así como de las sociedades con las que ha hecho negocios.

El primogénito de los Pujol ha explicado que hasta el año 2000 llevó a cabo un reparto de "láminas" o títulos financieros que fueron vendidos. "Yo reparto el dinero entre la familia, entre los que les toca la 'deixa' (herencia) de mi abuelo. En algunos casos son cifras no iguales, en otros, son cifras iguales. En algunos casos, alguno me decía a mí, 'déjamelo en efectivo, que ya me lo ingresaré yo'", ha subrayado.

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EL DINERO VENÍA DE LA VENTA DE TÍTULOS FINANCIEROS

Asimismo, ha reconocido que efectuó "alguna operación financiera" con su hermano Josep. "En algún momento nos compensábamos los montantes, pero básicamente es la devolución de la 'deixa' una vez vendida la lámina financiera del título", ha agregado.

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Pujol Ferrusola ha insistido en que el dinero que se investiga en el juicio viene, en su caso, de la venta de láminas financieras, y que la cuantía que recibía venía a veces en pesetas, "la mayoría en dólares" y también en marcos alemanes o libras esterlinas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para los siete hijos del 'expresident' penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.

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Anticorrupción pide la pena más alta, 29 años, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones. Para su exmujer Mercè Gironès, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.

Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.

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LAS CARTA DEL 'EXPRESIDENT'

El fiscal ha exhibido una carta "con el membrete de Jordi Pujol i Soley del 4 de mayo de 2001", en la que dice que "en caso de defunción, todo lo que hay en la cuenta debe pasar a Marta Ferrusola", la mujer del expresidente, fallecida en 2024.

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A continuación, ha mostrado un documento bancario firmado por el primogénito y en el que "dice claramente que es titular de esta cuenta con carácter judiciario y no es propietario de los bienes depositados, excluye a sus herederos de esta cuenta y el real propietario es Jordi Pujol i Soley". En esta cuenta hay un ingreso de 307 millones de pesetas, ha añadido.

Pujol Ferrusola ha manifestado que "hay una parte" que no puede explicar "porque tiene mucha referencia" a su expareja, Mercé Gironés. "Esta cuenta la he abierto yo, no es de mi padre. Utilizo a mi padre para un tema personal", ha abundado.

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Se trata, según el acusado, de una cuenta que abren en el año 2010, cuando les "sacan del banco" y encuentran "la alternativa en el Banco Privado de Andorra".

Y es que Pujol Ferrusola ha indicado que falta "una tercera carta" en la que dice que "una vez se haya enseñado a la persona que correspondía las dos cartas", la manuscrita y la del banco, "todo tenía que ser destruido". "Porque esa cuenta era exclusivamente mía", ha razonado.

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"Yo trato esta cuenta exactamente igual que las otras cuentas. No es una cuenta de cajón, de guardar, de no tocar. Es una cuenta que tiene movimiento, entradas, salidas, hago pagos a mi hermano Josep, por ejemplo", ha explicado.

Así, ha rechazado que la cuenta andorrana perteneciera a su padre: "Mi padre nunca ha regularizado nada de dinero opaco fiscalmente. Mi padre nunca ha tenido una cuenta en el extranjero". Aunque ha remachado su explicación diciendo que no va a "hablar más" porque le "tocaría hablar de Mercé".

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO Y SENEGAL

Además de sus operaciones financieras, Pujol Ferrusola ha detallado otros negocios en distintas partes del mundo. Por ejemplo, ha explicado que financió "varias operaciones" relacionadas con la compra de sardinas para "venderlas al fabricante de conservas en Senegal".

También ha señalado que conoció a un "hombre muy importante en el mundo inmobiliario mexicano", senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que tenía la idea de "montar una empresa competencia" de la principal productora de maíz de su país.

"En un momento determinado, quiere salir a la bolsa. Y está buscando un paquete de gente que salga con él de entrada a la bolsa. Entonces yo le invierto, en este caso, un millón de dólares", ha explicado.

Asimismo, preguntado por presuntas salidas irregulares de dinero de sus cuentas bancarias, Pujol Ferrusola ha detallado operaciones relacionadas con la financiación a una empresa hotelera, así como al "constructor que hizo todo el parque industrial alrededor del aeropuerto de Luton", en Londres.