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La penúltima jornada del Apertura deja varios clasificados y algunas plazas vacantes

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Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Luego de disputarse la decimosexta y penúltima jornada del Torneo Apertura en Argentina, nueve equipos lograron y sellaron su clasificación a los octavos de final, mientras que las restantes siete plazas se definirán el fin de semana próximo en la última fecha.

Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Lanús son los equipos que sellaron su clasificación en la zona A, mientras que en el grupo B los cuatro que ya sellaron su pasaporte fueron Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate, Argentinos Juniors y Rosario Central.

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En tanto, en la reprgoramada novena fecha de este certamen el próximo fin de semana se jugarán su clasificación equipos como San Lorenzo, Independiente, Huracán y Racing Club, entre otros.

Los últimos dos partidos disputados este lunes registraron el empate 2-2 de Vélez Sarsfield con Unión de Santa Fe y la victoria a domicilio de Argentinos Juniors por 1-2 sobre Huracán.

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Resultados de la jornada 16:

Jueves 23/4: Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors.

Viernes 24/4: Deportivo Riestra 2-0 Independiente, Lanús 0-0 Central Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Rosario Central, Racing Club 1-1 Barracas Central y Platense 0-1 San Lorenzo.

Sábado 25/4: Estudiantes de La Plata 0-0 Talleres, Sarmiento 0-0 Tigre y River Plate 3-1 Aldosivi.

Domingo 26/4: Independiente Rivadavia 5-1 Gimnasia de Mendoza, Belgrano 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s Old Boys 1-1 Instituto y Atlético Tucumán 1-1 Banfield.

Lunes 27/4: Vélez Sarsfield 2-2 Unión y Huracán 1-2 Argentinos Juniors. EFE

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