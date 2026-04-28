Mira bien a quién tienes al lado porque su inteligencia puede ‘contagiar’ la tuya: un estudio demuestra que la mejora de tu pareja puede ‘resetear’ tu agilidad mental

Una pareja disfrutando de un atardecer en la playa (Canva)

La Teoría del Campo de Kurt Lewin ya determinaba que no somos meros receptores pasivos de estímulos, sino que las personas mantenemos una constante ‘permeabilidad ambiental’ de nuestro entorno. De esta manera, el psicólogo y filósofo alemán sostenía que la interacción humana puede moldear la conducta humana. No obstante, esto no se puede reducir solo a comportamientos externos. En la década de 1930, Lewin ya apuntaba a que, para comprender la evolución de una persona, hay que observar cómo su mundo interior procesa, anticipa y se adapta activamente al entorno en el que vive.

Hoy, casi un siglo después, un nuevo estudio, liderado por Aniruddha Das, académico del Departamento de Sociología de la Universidad McGill en Montreal, ha reafirmado esta idea a nivel biopsicosocial. Al parecer, la investigación señala que la agudeza mental de tu pareja puede influir directamente en la tuya a lo largo del tiempo, creando un fenómeno fascinante que los científicos han bautizado como “contagio cognitivo”.

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Para comprender este proceso, primero es conveniente conocer el término de ‘alostasis social’, acuñado en 2011 por el neurocientífico Jay Schulkin. Esta es una respuesta biológica que describe la capacidad anticipatoria del cuerpo para adaptarse a los cambios del entorno. Así, Das aclara que estos procesos no representan realmente la transmisión de un virus o una enfermedad infecciosa. Más bien, se trata de una influencia psicosocial profunda y sostenida a la que está expuesto el cerebro durante toda la vida.

Una pareja hace ejercicios juntos (Canva)

La tercera edad es un proyecto de a dos

Cuando pensamos en el envejecimiento, la pérdida de memoria o el deterioro cognitivo, solemos imaginar que es un proceso estrictamente individual, marcado por la genética y los hábitos que mantenemos a lo largo de la vida. Sin embargo, la investigación de Aniruddha Das, publicada en la revista Social Science Research, acaba de darle un giro radical a esta perspectiva: la salud cognitiva en la tercera edad es un proyecto de a dos.

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El autor del estudio ha recogido los datos del Health and Retirement Study (Estudio de Salud y Jubilación), una gran base de datos estadounidense de los adultos mayores de 50 años. Como ha podido comprobar, a lo largo de una década, desde el año 2006 hasta el 2016, se analizó detalladamente la evolución del estado mental de más de 9.000 parejas de edad avanzada, convirtiendo a este trabajo en el primer estudio poblacional que examina estas dinámicas conjuntas.

Tras examinar los datos se descubrió que, a diferencia de lo que se creía hasta ahora, el cerebro humano conserva una sorprendente plasticidad en último periodo de la vida y sigue siendo muy permeable a las influencias del entorno. Y, en la vejez, el entorno más constante, íntimo y determinante de una persona suele ser su cónyuge. De esta forma, “en esta etapa de la vida, los comportamientos y atributos de la pareja —incluyendo su propio estado cognitivo— son un determinante ambiental clave”, se lee en el estudio.

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Esto indicaría que, en cado de que un miembro de la pareja sufriese mermas continuas en su agudeza mental, el entorno relacional de ambos se empobrece drásticamente, lo que facilita el agotamiento de los recursos neuronales del otro. Por el contrario, si uno de ellos mejora intelectualmente, enriquece el ambiente psicocognitivo, impulsando de forma indirecta la “reserva cognitiva” de su compañero.

Una pareja disfrutando de una tarde en un banco (Canva)

¿Cómo es esto posible?

La mecánica cerebral que se esconde detrás de esta explicación radica en la teoría ya mencionada de la “alostasis social”. Nuestro cuerpo y nuestra mente poseen mecanismos diseñados para mantener la estabilidad frente a los pequeños altibajos del día a día. No obstante, si nos vemos sometidos a un estímulo constante y prolongado —como convivir diariamente con una pareja que está sufriendo un severo declive en su memoria, o bien que está mejorando su intelecto activamente—, nuestros mecanismos de adaptación se sobrecargan.

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Esta presión incesante obliga a nuestro propio cerebro a “resetearse” y establecer un nuevo punto de equilibrio mental, arrastrándonos hacia un estado cognitivo general que puede ser mucho mejor o peor que el inicial. A este viaje neurológico compartido y entrelazado se le denomina construir “carreras cognitivas” conjuntas. Curiosamente, el psicólogo y filósofo alemán Kurt Lewin también había observado estos cambios a nivel general al proponer que el cambio de comportamiento implica un proceso de descongelación, cambio y recongelación.

Pero este contagio no ocurre de la noche a la mañana. El académico de la Universidad McGill ha determinado que a corto plazo, las fluctuaciones mentales de un miembro de la pareja no provocan un contagio directo, sino que se observan más bien ciclos inestables de mejoras y recaídas. La verdadera revelación del estudio se encuentra en el largo plazo: los estímulos repetidos durante años terminan por afianzarse en el sistema de la pareja.

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Durante un concierto, una fan sorprendió a Rosalía al invitarla a su boda. La cantante se tomó un momento para charlar con ella, preguntarle por los detalles y dedicarle una canción a la feliz pareja.

De esta forma, las mejoras recurrentes en la función cognitiva de uno de los miembros inducen, de forma acumulativa y sustancial, mejoras duraderas en la memoria y agilidad del otro. ¿Quiere esto decir que podemos adoptar pensamientos más inteligentes de nuestras parejas? Al convivir con alguien que estimula activamente su agudeza mental, esa interacción constante podría mejorar tu propia “reserva cognitiva” —que es la capacidad del cerebro para optimizar su rendimiento y adaptarse— protegiendo e incluso aumentando tus propias capacidades neurológicas.

Además, este hallazgo podría indicar que, a pesar de tener predisposición genética hacia el deterioro cognitivo, convivir con una pareja que tiene un sistema cognitivo ágil puede actuar como un poderoso factor protector. Aunque esto aún es un factor que debería seguir bajo estudio. Por el momento, con este descubrimiento podemos diseñar terapias preventivas y programas de estimulación mental que involucren a la pareja como un equipo.

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