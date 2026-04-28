Espana agencias

La mayoría de jóvenes ve la migración como amenaza a cultura y la vincula a delincuencia

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- El 72 % de los jóvenes cree que los migrantes deben adaptase a la cultura española y no al revés, el 60 % opina que se les da demasiadas facilidades y el 61 % vincula su presencia al aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Son datos del estudio 'Jóvenes Españoles 2026' que analiza, con encuestas a más de 5.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, las principales tendencias en ámbitos como la educación, la política, la discriminación, los valores o el ocio, entre otros.

PUBLICIDAD

"La migración ilegal está entre las principales problemas que los jóvenes identifican como que les afecta y demandan una acción prioritaria del Gobierno", ha explicado a EFE la coordinadora del estudio, Ariadna Pérez, quien ha destacado que la investigación muestra un avance del discurso de percepción de amenaza de la migración.

Por ejemplo, si en 2020 el 65 % de los jóvenes quería vivir en una sociedad diversa, el informe recoge el descenso hasta el 42 % en 2025.

PUBLICIDAD

Por el contrario, aumenta del 47 % al 72 % la creencia de que "deben esforzarse a las costumbres y la cultura española".

"Otra dimensión donde se percibe la migración como amenaza es en los recursos del estado de bienestar y lo vemos con indicadores como el de que les damos demasiadas facilidades, y está conectado con la creencia de que la política migratoria que es demasiado laxa".

El estudio muestra el crecimiento de la percepción de exceso de facilidades hacia la inmigración del 30 % en 2020 al 59 % en 2025.

El 65 % de la juventud encuestada cree que empieza a haber demasiados inmigrantes (hace cinco años lo creía el 34 %) y desciende el porcentaje que defiende la idea de que hay que respetar todas las costumbres de los migrantes que no sean contrarias a la Constitución del 74 % de 2020 al 64 % de 2025.

En la balanza positiva, baja la idea de que "quitan el trabajo": así lo piensa el 78 % en 2005, el 47 % en 2020 y el 43 % en 2025; y se mantiene estable la percepción de que son necesarios a nivel económico, tal y como expresa en torno a la mitad de los jóvenes. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023453725)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Athletic Club Fundazioa presenta: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol"

Infobae

Cerca de 1.500 efectivos para el partido de Champions entre el Atleti y Arsenal

Infobae

Bendodo acusa a Sánchez de fraude en vivienda y avisa que Montero repetirá el "engaño"

Infobae

Retrasos en trenes alta velocidad Madrid-Andalucía y Toledo por una incidencia en La Sagra

Infobae

La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos