La ley de nacionalidad saharaui da un paso más en el Congreso al constituir la ponencia

(Actualiza la NA2354 con declaraciones del diputado Enrique Santiago, del grupo Sumar, y más información de la proposición de ley)

Madrid, 28 abr (EFE).- La proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española ha dado un paso más en el Congreso con la constitución este martes de la ponencia, después de más de un año con la iniciativa guardada en un cajón.

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Los socialistas, que fueron los únicos que votaron en contra de la toma en consideración de la iniciativa, el 25 de febrero de 2025, han aplaudido que la negociación parlamentaria continúe con la ponencia constituida en la Comisión de Justicia, según fuentes del grupo, que han subrayado su voluntad de lograr un acuerdo.

Sin embargo, no hay una nueva fecha para la próxima reunión de la ponencia, el grupo encargado de elaborar y aprobar el informe sobre la proposición de ley.

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El siguiente paso sería la aprobación del dictamen de la comisión y la elevación de este texto al pleno del Congreso para su votación.

El PSOE es una de las fuerzas políticas que ha presentado enmiendas a la proposición de ley, unos cambios que Sumar podrían asumir en su totalidad porque "son positivas para la norma", según ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Congreso la diputada de este grupo Tesh Sidi.

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Además de las enmiendas socialistas, han presentado también PP, ERC, EH Bildu y la propia Sumar, la mayoría duplicadas y que no son contradictorias con el espíritu de la ley salvo alguna del grupo popular, ha apuntado Sumar, como las que piden la supresión del artículo 1 y del artículo 2 (la proposición sólo tiene dos artículos, una disposición adicional y cinco finales) después de haber votado a favor de la toma en consideración.

"En su inmensa mayoría son enmiendas que permiten un gran acuerdo para cerrar esta ley", ha declarado a los medios en el pasillo del Congreso el diputado de Sumar Enrique Santiago, que espera que ese acuerdo llegue en el mes de mayo.

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Sumar ha agrupado las enmiendas aceptadas, que son la mayoría, en cinco o seis transaccionales, excepto las del PP, que consideran que no aportan nada.

La proposición de ley de Sumar defiende que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración de España, puedan acceder a la nacionalidad española.

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Y plantea además la posibilidad de conceder la nacionalidad española a los descendientes de los saharauis nacidos antes de 1976, dando un plazo de cinco años desde que lo consigan sus progenitores. EFE