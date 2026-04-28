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La Eurocámara retira la inmunidad de Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

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Estrasburgo (Francia), 28 abr (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo ha retirado este martes la inmunidad parlamentaria al líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En una votación a mano alzada, el pleno ha avalado el informe redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas y parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, que recomendó levantar la inmunidad del líder de SALF porque los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no se considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política.

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"En este caso, el Parlamento no ha podido determinar la existencia de 'fumus persecutionis', a saber, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo", apunta el informe.

Además, el texto recoge que el presunto delito se cometió entre enero y febrero de 2024, meses antes de que Pérez fuese elegido eurodiputado en junio de ese año, por lo que "no era diputado del Parlamento Europeo en el momento de la presunta comisión de los delitos". EFE

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(Más información en EFE Internacional)

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