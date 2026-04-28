Junts se une en el Congreso al PP y Vox contra un Consorcio de inversiones para Cataluña

(Corrige en la NA2407 el titular)

Madrid, 28 abr (EFE).- Junts ha mantenido este martes en el Congreso su rechazo al consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña y se ha posicionado en contra de la iniciativa parlamentaria propuesta por ERC, como también han hecho el PP y Vox por motivos diferentes.

PUBLICIDAD

A falta de la votación, en la que fuentes del Grupo de JxCat han adelantado a EFE que su voto será negativo, lo que supondría su rechazo, el Pleno del Congreso de este martes ha escuchado las intervenciones a favor de los socialistas, Sumar, Podemos y el BNG y en contra del PP, Vox y Junts.

Lo que el Congreso ha debatido es la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para autorizar la constitución de un Consorcio de inversiones de Cataluña, que impulse, planifique, siga, gestione y ejecute las inversiones del Estado en esa comunidad, participado por ambas administraciones aunque sostenido económicamente por el Estado.

PUBLICIDAD

La diputada de Esquerra Inés Granollers se ha dirigido en su intervención directamente a Junts para pedir a sus siete parlamentarios "responsabilidad para con el país", porque "Cataluña continua siendo desgraciadamente parte del Estado español" y su futuro "se decide también haciendo política en Madrid".

La portavoz de Junts en la Cámara, Miriam Nogueras, no ha adelantado en su intervención directamente cuál será el sentido de su voto, pero ha manifestado que "aceptar esto es rebajar las aspiraciones de Cataluña hasta límites que deberían hacer sonrojar a cualquier persona que lo defienda".

PUBLICIDAD

También en el no a la toma en consideración de esta proposición de ley de ERC, la representante del PP Cristina Agüera ha opinado que la propuesta "es cesión política y también es humo" y que su objetivo es "reducir el papel del Estado en la toma de decisiones", y el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha argumentado que esta iniciativa "no nace de una reflexión técnica sincera", sino que "surge como moneda de cambio" en los acuerdos entre el PSC y ERC.

En defensa de la propuesta, el socialista José Zaragoza ha señalado que "este consorcio, que podrían tener todas las autonomías, pretende que las comunidades decidan dónde se invierte", aunque la mayor parte de su intervención la ha dedicado a atacar a Junts, que "no soporta que con un gobierno del PSC Cataluña avanza", y al PP, que "lo único que les interesa es utilizar las autonomías como trincheras contra el PSOE". EFE

PUBLICIDAD