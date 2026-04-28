Espana agencias

Jordi Pujol hijo: "Mi padre no regularizó dinero opaco ni tuvo cuentas en el extranjero"

Guardar

San Fernando de Henares (Madrid), 28 abr (EFE).- Jordi Pujol Ferrusola ha asegurado que su padre nunca regularizó "dinero opaco" ni tuvo fondos en el extranjero, y ha alegado que lo "presionó mucho" para que asumiera por escrito que los 1,8 millones de una cuenta en Andorra eran suyos, para ayudarle en su divorcio.

El primogénito de los Pujol, para quien la Fiscalía pide 29 años de cárcel, declara este martes por segundo día consecutivo en la Audiencia Nacional en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia, después de que el tribunal acordase ayer dejar fuera del proceso al expresidente catalán Jordi Pujol, de 95 años, por su salud.

PUBLICIDAD

"Mi padre nunca ha regularizado nada de dinero opaco. Mi padre nunca ha tenido una cuenta en el extranjero", ha afirmado con rotundidad el primogénito, cuando el fiscal Fernando Bermejo le ha mostrado un manuscrito en el que el expresidente catalán asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas en la cuenta 63.810 en Andbank.

El primogénito ha recalcado que esta cuenta, abierta entre los años 2000 y 2010 en Andbank, y que iba acompañada de un documento en que el expresident Jordi Pujol asumía ser propietario del dinero y daba instrucciones para que en caso muerte pasaran a su esposa, era realmente suya.

PUBLICIDAD

"Esta cuenta es mía, la he abierto yo, no es de mi padre. En este caso utilizo a mi padre para un tema personal que tengo con mi mujer (la también procesada Mercè Gironès) en ese momento (en pleno proceso de divorcio)", ha explicado el primogénito.

El primogénito ha asegurado que "presionó mucho" a su padre para conseguir que la escribiera, para que, si era necesario, el gestor de Andbank, Josep Pallarola, la enseñara a Gironés para convencerla de que ese dinero no era suyo.

Con la misma estrategia, según Jordi Pujol hijo, el banco también le entregó una carta con el membrete de la entidad corroborando que el dinero de esta cuenta bancaria pertenecía al expresidente catalán.

"Hay dos cartas, la del membrete del banco, para que la persona que la va a leer se convenza de que el dinero es de mi padre, y a la vez pienso que como esta persona es muy inteligente, no es suficiente, porque es una carta del banco, ante lo que presionó mucho a mi padre para conseguir la carta manuscrita por si fuera necesario", ha insistido.

En este sentido, ha explicado que cuando les "echaron" de Andbank -a raíz del cambio de legislación andorrana que endurecía el control del fraude fiscal-, el dinero de la cuenta 63.810 se lo quedó él.

Además, ha afirmado que existió una tercera carta que indicaba que cuando se enseñaran a Gironés las dos misivas en las que se atribuía al expresidente catalán ese dinero en Andorra, ambas se destruirían porque esa cuenta era "única y exclusivamente" de Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, el primogénito ha explicado que en 2015 interpuso una querella contra el banco por "falta de información", que fue archivada, por no mantener esta tercera carta.

Según Jordi Pujol Ferrusola, con esta cuenta en Andorra actuó como con todas las otras a su nombre, con movimientos de entradas y salidas, entre ellas pagos a su hermano Josep: "La uso como otra cuenta normal y en 2010 se cierra".

De hecho, Josep Pallerola, gestor bancario de los Pujol en Andorra y al que la familia apodaba "mossèn", ya testificó en el juicio que los 307 millones de pesetas -1,8 millones de euros- de esa cuenta no eran del expresidente Jordi Pujol, sino de su primogénito, aunque los puso a su nombre para ayudarlo con su divorcio.

Hacienda cifró en 885.651 euros el fraude fiscal del expresident por los fondos de esa cuenta, que fue vaciada mediante reintegros en efectivo, pero finalmente lo consideró prescrito. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Athletic Club Fundazioa presenta: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol"

Infobae

Cerca de 1.500 efectivos para el partido de Champions entre el Atleti y Arsenal

Infobae

Bendodo acusa a Sánchez de fraude en vivienda y avisa que Montero repetirá el "engaño"

Infobae

Retrasos en trenes alta velocidad Madrid-Andalucía y Toledo por una incidencia en La Sagra

Infobae

La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open