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Giménez y Barrios, bajas; Lookman y Hancko, con el grupo

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Madrid, 28 abr (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid ultimó este martes la preparación para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, con las bajas de José María Giménez y Pablo Barrios y con la disponibilidad de Ademola Lookman y David Hancko, que se entrenaron de nuevo con el grupo.

El central uruguayo se perderá su séptimo partido consecutivo por una dolencia muscular, mientras que el centrocampista internacional español no jugará tras una nueva lesión muscular del pasado sábado, aunque en los últimos dos meses y medio sólo ha podido disputar tres de los últimos 20 compromisos oficiales del Atlético de Madrid.

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Ya están listos, previsiblemente, tanto Lookman como Hancko. El extremo ha superado unas molestias sufridas en la final de la Copa del Rey. El defensa padeció un esguince de tobillo hace tres semanas, por el que ha sido baja en los cinco choques más recientes. La duda es si los dos formarán de inicio o esperarán en el banquillo frente al Arsenal.

El resto de efectivos, incluido el argentino Julián Álvarez, que no jugó por precaución el pasado sábado ante el Athletic Club, están a disposición de Diego Simeone para armar la convocatoria y el once titular, tras el entrenamiento matutino en el escenario del encuentro. EFE

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