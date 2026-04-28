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Foro Nuclear señala que expedientes de CNMC a nucleares "no tienen relación con el apagón"

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Madrid, 28 abr (EFE).- Foro Nuclear defiende que los recientes expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dirigidos a varios titulares de centrales nucleares "no tienen relación con el apagón del 28 de abril de 2025, ni se refieren a cuestiones de seguridad de las instalaciones".

En un comunicado difundido este martes, desde Foro Nuclear señalan que estos expedientes se circunscriben a fechas distintas y a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de procedimientos operativos (prestación básica del control de tensión), las ofertas a mercado y a las paradas motivadas por criterios de mercado eléctrico.

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En este sentido, la asociación defiende que las centrales nucleares han operado "siempre con un criterio técnico correcto de generación o absorción de potencia reactiva para el control de tensión de red".

Asimismo, señalan que las centrales operaron atendiendo a las necesidades del sistema y manteniéndose siempre dentro de los márgenes técnicos y de seguridad de sus equipos oportunamente comunicados al operador del sistema.

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Por otro lado, Foro Nuclear ha reiterado la idea de que las centrales nucleares afrontan "una asfixia económica" por una carga fiscal "desproporcionada", que dificulta su viabilidad cuando caen los precios de mercado, sobre todo, en periodos de alta penetración renovable.

En estas circunstancias, defienden desde Foro Nuclear, los operadores han presentado ofertas como cualquier otro agente del mercado eléctrico y las centrales han tenido que realizar reducciones de carga o paradas puntuales a lo largo de los últimos años, al no resultar casados en el mercado eléctrico, ni ser requeridas por el Operador del Sistema.

Asimismo, señalan que las potenciales paradas de las centrales "son siempre comunicadas con antelación a Red Eléctrica de España, que es quien decide finalmente las paradas de las mismas, al no ordenar su funcionamiento en el sistema de restricciones técnicas para algunas de las centrales del parque nuclear, sí habiéndolo requerido para otras".

Así, apuntan que "todas las paradas se han realizado de acuerdo a la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo lo establecido en las Autorizaciones de Explotación y notificándose conforme a los procedimientos establecidos".EFE

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