El PNV pide el cese de la ministra de Sanidad por su gestión de la huelga de médicos

Bilbao, 28 abr (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido este martes al presidente del Gobierno que cese a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de la huelga del personal médico.

Entrevistado en Euskadi Irratia, Esteban ha criticado a Mónica García por su gestión de esa huelga y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que intervenga: "Si ella no es capaz de solucionarlo, debe ser cesada".

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"No podemos continuar así", ha dicho tras lamentar que las listas de espera han vuelto a aumentar en Osakidetza, al tiempo que ha reiterado que García debe ser "sustituida por otra persona".

Según ha asegurado Esteban, las instituciones vascas están "atadas de pies y manos". "Esto está sucediendo porque Madrid no quiere negociar" en ese conflicto, mientras las consecuencias las sufren los pacientes de todas las comunidades autónomas, ha lamentado. EFE

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