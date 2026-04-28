Espana agencias

El jurado declara inocentes a los dos acusados de un asesinato en Chiclana (Cádiz) en 2022

Guardar
Imagen KJUS34BVQRD3VOP6CU6U7IVMOY

El jurado popular ha declarado inocente a las dos personas juzgadas en la Audiencia Provincial de Cádiz acusadas del asesinato de un hombre, de nacionalidad holandesa, el pasado 15 de enero de 2022, que fue hallado con un tiro en la cabeza en Chiclana de la Frontera, supuestamente ejecutado por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

Cabe recordar que la Fiscalía pedía para los acusados 28 años de cárcel, 23 de ellos por el delito de asesinato, a lo que añadía cuatro más por tenencia ilícita de armas y daño mediante incendio, y una indemnización a su viuda e hijo de 274.000 euros. La defensa, por su parte, pedía la absolución de ambos al argumentar en su escrito que no se encontraban en la provincia de Cádiz en el día del hecho a juzgar.

PUBLICIDAD

En el escrito de calificación de la Fiscalía se exponía que los dos acusados, "provistos de un arma corta de fuego para cuya tenencia carecían de la preceptiva licencia", se desplazaron desde Málaga a Chiclana de la Frontera en un coche de alquiler y dispararon contra la víctima en la sien en el Polígono Pelagatos.

Tras el asesinato, la Fiscalía argumentaba que los acusados condujeron hasta la zona del pinar de los Franceses, a unos nueve kilómetros de distancia del lugar donde se cometió el crimen y prendieron fuego al vehículo con el ánimo de "eliminar restos identificativos" que pudieran relacionarlos con el caso.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil detalló tras el arresto de cinco personas por este suceso que la víctima realizaba actividades relacionadas con el tráfico de hachís entre la Costa del Sol, Holanda y Francia. Así, se informaba de que la víctima estaba relacionada con un caso de narcotráfico de la "mocro mafia" holandesa.

Por su parte, la defensa expuso que la víctima figuraba como testigo protegido tras destapar y declarar a la policía contra el líder de la "mocro mafia" holandesa y que viajó a España desde su país días antes del suceso porque "tenía concertada una cita previa muy importante, en Conil, con dos personas pertenecientes a la organización criminal a la cual pertenecía", personas "totalmente ajenas" a sus defendidos.

En ese sentido, argumentó que los dos acusados no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento en que sucedió el asesinato, ya que estaban en la provincia de Málaga uno y fuera de España otro. No obstante, reconoce que uno de sus defendidos era conocido de la víctima y que ambos comieron con ella en los días previos a su muerte, aunque señalando que tras estos encuentros "no volvieron a tener contacto alguno con la víctima".

"En el momento en el que se lleva a cabo el incendio del vehículo y fruto de las investigaciones policiales y de las declaraciones de todos los testigos, se ha podido comprobar que mis patrocinados nunca estuvieron en el lugar de los hechos ni del incendio del vehículo", señaló la defensa, advirtiendo que "las únicas personas que fueron vistas en el lugar del incendio del vehículo eran dos personas, que ostentaron la condición de investigados al principio de la causa, y que más tarde y sin explicación alguna fueron apartados de la misma".

Además, resaltó que los dos acusados no cuentan con antecedentes previos a este caso, que uno de ellos está jubilado y el otro "de baja por depresión". Para la defensa, "es conocido que sobre la víctima había un "precio por su cabeza" y que llevaba tiempo huyendo de la mafia holandesa", siendo asesinado "por un ajuste de cuentas organizado directamente por la organización a la que un día perteneció y después traicionó".

Con todo ello, el jurado popular ha determinado que ambos acusados son inocentes al considerar que no había pruebas por la ausencia de testimonios directos ni que permitan acreditar que fueran los que incendiaran el coche del asesinado para eliminar posibles pruebas incriminatorias.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

John Banville: "Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería"

Infobae

Fiscalía pide 12 años de cárcel a tres acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo (La Rioja)

Fiscalía pide 12 años de cárcel a tres acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo (La Rioja)

El lituano Donatas Rumsas pitará el Rayo Vallecano-Estrasburgo

Infobae

La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

Víctimas de Adamuz recurren la decisión judicial de unificar las acusaciones de la causa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Rechazan la incapacidad permanente a un conductor que perdió el pulgar izquierdo en un accidente y le cierran la puerta a recibir una pensión de 1.754 euros

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open