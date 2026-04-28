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El delegado del Gobierno culpa a la Junta del robo en el Museo Arqueológico de Badajoz

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Mérida, 28 abr (EFE).- El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dejado claro este martes que la responsabilidad de la seguridad en el Museo Arqueológico de Badajoz es del Ejecutivo regional y ha manifestado que el robo ocurrido en él "es producto de la falta de gobierno" en la Comunidad Autónoma desde las pasadas elecciones del 21 de diciembre.

Este centro museístico sufrió el pasado sábado un robo en el que los ladrones sustrajeron las 144 monedas históricas del conocido como 'Tesoro de Villanueva' tras forzar una reja del edificio y romper la vitrina en la que estaban expuestas.

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Preguntado sobre estos hechos, Quintana ha dicho que la investigación continúa, pero no se sabe "absolutamente nada más" y no hay ningún avance, además de insistir en que la hipótesis más certera, como ya se había señalado, es que se trate de un robo por encargo.

Ha considerado "muy difícil" saber si la intención de los ladrones es sacar las monedas fuera de España para que su rastro sea más complicado de seguir, como se le ha preguntado.

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Con respecto a la responsabilidad de la seguridad del museo, de titularidad estatal, pero cuya gestión está transferida al Gobierno extremeño, José Luis Quintana ha señalado que la Ley 5/2010 de 1 de diciembre sobre Instituciones Museísticas de Extremadura deja muy claro que esta corresponde a la comunidad autónoma.

En ese sentido, ha precisado que en su artículo 9, punto 1, se indica que es la Junta quien tiene la obligación de "disponer la de las medidas de control ambiental y seguridad adecuada y suficiente para la conservación y custodia de su fondo y el funcionamiento de la institución".

Para Quintana, el robo ha sido "producto de la falta de gobierno", ya que Extremadura tiene un gobierno en funciones desde hace seis meses desde que María Guardiola decidió el pasado mes de octubre convocar elecciones anticipadas.

Ha recordado que precisamente el Museo Arqueológico de Badajoz ha recibido en los últimos meses algunos elementos muy valiosos, como las famosas caras del yacimiento tartésico del Turuñuelo o el pasado mes de diciembre las monedas que han sido sustraídas, cuando ya no había gobierno en Extremadura.

Ha ironizado, sin embargo, con que para el PP "la culpa va a ser siempre de Pedro Sánchez", a pesar de que la ley extremeña deja muy claro que la responsabilidad de la seguridad del museo corresponde a la Junta de Extremadura. EFE

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