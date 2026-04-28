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El Congreso motivará las ampliaciones del plazo de enmiendas tras fallo del Constitucional

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Madrid, 28 abr (EFE).- La Mesa del Congreso motivará cada ampliación del plazo para presentar enmiendas a las iniciativas legislativas, una decisión que se toma tras amparar el Constitucional al PP frente a esta práctica en una reciente sentencia.

Fuentes parlamentarias han explicado que la sentencia del Constitucional, de la que ha tomado conocimiento el órgano de gobierno de la Cámara baja, recomienda que las prórrogas estén motivadas.

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Las mismas fuentes han recordado que la sentencia del Constitucional se refiere a una decisión de la Mesa de la Cámara de prorrogar 71 veces el plazo para registrar enmiendas a un proyecto de ley, que acabó decayendo más de dos años después al convocarse elecciones.

El pleno del Tribunal Constitucional adoptó su decisión por unanimidad, al entender que la Mesa del Congreso, presidida entonces por la socialista Meritxell Batet, vulneró los derechos de los diputados a ejercer sus funciones representativas.

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La iniciativa en cuestión derivaba de un decreto ley aprobado en 2020 que fue convalidado por el pleno y que se acordó que fuera tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que reduce a la mitad los trámites e implicaba que el plazo debía concluir el 15 de febrero de 2021. EFE

(foto)

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