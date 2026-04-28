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El colombiano Iván Ramiro gana la tercera etapa y es líder

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Redacción Deportes, 28 abr (EFE).- El colombiano Iván Ramiro Sosa, del equipo español Kern Pharma, se impuso en solitario este martes en la tercera etapa de la Vuelta a Turquía, entre Marmaris y Kiran, de 132,7 kilómetros, y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

Sosa ganó la etapa con nueve segundos de ventaja sobre el australiano Sebastian Berwick, del Caja Rural-Seguros RGA, y 15 respecto al francés Nicolas Breuillard, del TotalEnergies.

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El colombiano lanzó un ataque en la ascensión final, a 4,8 kilómetros de la meta, y se marchó en solitario para hacerse con el triunfo y con el liderato.

Sosa, de 28 años, que encabeza la clasificación general con 13 segundos de margen respecto a Berwick y 21 sobre Breuillard, consiguió su decimoctava victoria como profesional y la primera desde la Vuelta de Langkawi (Malasia) en 2022, entonces con el equipo Movistar.

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La cuarta etapa de la Vuelta a Turquía se disputará este miércoles entre Marmaris y Fethiye, con 130,4 kilómetros de recorrido. EFE

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