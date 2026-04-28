Espana agencias

Condenado a cuatro años de prisión el director de un campamento de verano de Ávila por abuso a un menor

Guardar

La Sección 1 de la Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a cuatro años de prisión al director de un campamento infantil y juvenil de verano de la provincia de Ávila por un delito de abuso sexual a un menor de 16 años, concurriendo la agravante de prevalimiento por su relación de superioridad como máximo responsable del campamento.

Además, se le prohíbe aproximarse al menor, a su domicilio o a cualquier lugar en el que éste se encuentre a menor de 200 metros, además de que no puede comunicarse con él por cualquier medio o procedimiento, durante cinco años.

PUBLICIDAD

El tribunal considerado probado que el acusado utilizó su cargo para concertar una "cita a ciegas" ficticia con la que atrajo a la víctima a su habitación privada durante la celebración del campamento de verano, ya que le propuso que una niña del campamento le realizara un masaje.

El menor se personó en la habitación del director y este le dijo que tenía para recibir el masaje tenía que tener "los ojos tapados y con las manos atadas porque la niña que le iba a dar el masaje era muy tímida y quería conservar su anonimato". Tras atar al menor y colocarle un antifaz, el director salió de la habitación y volvió a entrar simulando que era la niña.

PUBLICIDAD

Seguidamente, el director comenzó a tocar las piernas y brazos del menor, el pecho y torso desde la parte superior y bajando su mano hacia la parte inferior dirigiéndose hacia la zona de los genitales del menor. En esos momentos, el menor ayudándose por sus párpados y movimiento de su cabeza, consiguió desplazar levemente el antifaz de sus ojos y ver que la mano que le tocaba era de varón y portaba un "sello" o anillo que reconoció como de del director, por lo que le gritó que parara, lo que así hizo el ahora condenado.

El menor, logró soltarse y salir de la habitación y se encontró fuera con el director al que le recriminó los hechos y tras lo que acudió a la sala de monitores para pedir ayuda a su monitor, al que contó lo sucedido, quien a su vez se lo contó al resto de profesores del campamento.

Los monitores interpelaron al director, quien insistió en que el masaje se lo había dado una niña, a la que no quiso identificar, pero ante la insistencia de los profesores dio el nombre de una de las niñas que participaban en el campamento. Dicha niña nego haber ido a la habitación del director a dar un masaje a nadie.

El menor, que en el juicio renunció a reclamar indemnización alguna, necesitó tratamiento psicológico, ha padecido a nivel cognitivo sintomatología intrusiva ocasional con recuerdos molestos recurrentes, a nivel afectivo-emocional un nivel de rabia excesiva hacia el director del campamento y a nivel fisiológico-conductual la evitación de lugares que le puedan recordar los hechos, aunque ha logrado superar totalmente su sintomatología y padecimientos

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tebas: “Hay que cambiar muchas cosas en el VAR”

Infobae

Temas del día de EFE España del martes 28 de abril de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Jordi Pujol hijo admite que avaló créditos para financiar la última campaña de su padre

Infobae

Cuerpo calcula que la guerra podría restar entre 1 y 4 décimas al avance del PIB en 2026

Infobae

PP dice que votará no a la prórroga de los alquileres porque es contrario a su postura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

ECONOMÍA

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

DEPORTES

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas