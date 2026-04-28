Azcón defiende la "prioridad nacional" pactada con Vox en su discurso de investidura

(Actualiza la NA2092 con más palabras de Azcón en su discurso de investidura)

Zaragoza, 28 abr (EFE).- El candidato del PP a revalidar la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que los criterios de prioridad nacional llevan operativos en España "desde tiempos de Felipe González", por lo que ha pedido a la izquierda que deje de "rasgarse las vestiduras" porque, "a pesar de su crítica demagógica", también los aplican en las comunidades donde gobiernan.

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En su discurso en la primera sesión del debate de investidura en las Cortes de Aragón, Azcón ha defendido las medidas en materia social acordadas entre PP y Vox para que los aragoneses "no se vean postergados" en el acceso a las ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos.

Ha explicado así que, inspirados en el principio de prioridad nacional, se han comprometido a establecer una asignación justa de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

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Azcón ha defendido que el principio es "fácil de entender" y se basa en que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación "legal, efectiva y beneficiosa" con el territorio donde viven.

Ha reconocido que Aragón necesita seguir recibiendo de forma "legal y ordenada" a personas de otros países que quieran contribuir con su trabajo a la creación de riqueza y que quien venga legalmente a aportar merece y debe recibir el apoyo de su sistema, pero a la vez ha dicho que debe luchar del mismo modo con todos sus medios contra la inmigración ilegal.

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Y ha ahondado en que este enfoque de la prestación de ayudas y servicios públicos se hará cumpliendo "estrictamente la legalidad", y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica en Aragón.

"Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales", de forma, ha incidido, que respeten la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad.

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Y ha concluido que es "lógico y justo" que los gobiernos ayuden a quienes tienen "arraigo" y contribuyen con sus impuestos.

Azcón ha defendido su acuerdo de gobierno con Vox para dar estabilidad a la comunidad, con un proyecto "vertebrador" que prioriza el interés general de los aragoneses y que defenderá "a capa y espada" una financiación justa y el trato que merece del Gobierno central.

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Ha pedido el apoyo del parlamento aragonés en consonancia con el mandato de las elecciones adelantadas ante la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos y ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no hacer lo mismo.

Además, ha cargado contra la financiación "privilegiada" a Cataluña que, a su juicio, rompe el régimen común en detrimento del resto de autonomías "leales al proyecto nacional", dentro de "una estrategia que tiene como único objetivo mantener en el poder a un presidente del Gobierno rodeado de corrupción y que no tiene mayoría parlamentaria".

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Azcón ha anunciado que el nuevo gobierno pondrá en marcha una bajada progresiva del IRPF y deducciones por nacimiento o adopción, que serán mayores en caso de discapacidad, además de bonificar al 99 % el grupo II en Sucesiones y Donaciones.

Para luchar contra la despoblación, ha avanzado que se aplicará un tipo del 0,1 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda en el medio rural para jóvenes menores de 36 años. EFE

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