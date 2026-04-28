Espana agencias

Abierta una investigación tras la muerte de una mujer encontrada en la calle en Sanxenxo

Guardar

Pontevedra, 28 abr (EFE).- La Guardia Civil y la Policía local de Sanxenxo (Pontevedra) han indicado este martes que investigan la muerte de una mujer horas después de aparecer herida y semiinconsciente en una calle en Portonovo, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

La víctima tiene 54 años, según han explicado tanto fuentes municipales como de la Guardia Civil, y tanto este cuerpo como la Policía local investigan el asunto, con todas las hipótesis abiertas en este momento.

PUBLICIDAD

La mujer apareció tirada en la calle con heridas y en estado de semiinconscencia en la travesía Areal, en Portonovo, y fue trasladada a un centro médico para ser atendida, pero falleció unas horas después. EFE

1011573

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Athletic Club Fundazioa presenta: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol"

Infobae

Cerca de 1.500 efectivos para el partido de Champions entre el Atleti y Arsenal

Infobae

Bendodo acusa a Sánchez de fraude en vivienda y avisa que Montero repetirá el "engaño"

Infobae

Retrasos en trenes alta velocidad Madrid-Andalucía y Toledo por una incidencia en La Sagra

Infobae

La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open