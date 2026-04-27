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Carlota Suárez, entre seis y ocho semanas de baja por una lesión de tobillo

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Santa Cruz de Tenerife, 27 abr (EFE).- La jugadora del Costa Adeje Tenerife Carlota Suárez estará de baja entre seis y ocho semanas por una lesión de tobillo y no volverá a jugar en la presente temporada de la Liga F.

Suárez sufre una fractura por avulsión del ligamento lateral externo y deberá parar por un periodo aproximado de entre seis y ocho semanas, según consta en el parte médico divulgado este lunes por la entidad blanquiazul.

La delantera gallega cayó lesionada en la victoria de su equipo ante el Sevilla (3-0) pocas semanas después de reaparecer tras cuatro meses en el dique seco por una lesión de cadera. EFE

ip/jmor/ism

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