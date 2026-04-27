La portera Silvia Navarro, leyenda del balonmano español, se retira a los 47 años

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr (EFE).- La histórica portera de balonmano Silvia Navarro, de 47 años, cuatro veces medallista con la selección española, se retirará una vez concluya su temporada con el Rocasa Gran Canaria, según anunció ella misma al medio 8Sports.

La veterana guardameta, que se encuentra en plena lucha por el título de Liga Guerreras Iberdrola, abunda en una entrevista con El País que su despedida es "forzada", porque deseaba jugar un año más, pero "las circunstancias" no lo han permitido. "Yo no quería este final. Quería seguir un año más y decir adiós", señaló.

Navarro afirmó que se encuentra en "perfecto estado de salud" y avanzó que, una vez concluya la temporada con el Rocasa Gran Canaria, dará una rueda de prensa para ofrecer más detalles sobre su retirada y los motivos que le llevan a dejar el balonmano profesional.

"Me voy con el corazón lleno, he vivido momentos imborrables. El balonmano ha sido una forma de vida para mí", aseguró en El País.

Silvia Navarro formó parte de la generación dorada española del balonmano español, aquella que conquistó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, una medalla de plata y una de bronce en los Mundiales de 2019 y 2011, además de una plata en el Europeo de 2014.

A su extenso palmarés internacional hay que añadir sus trofeos con el Rocasa Gran Canaria, con el que sumó dos Ligas Guerrera Iberdrola, tres Copas de la Reina, dos Supercopas y tres Copas Europeas de la EHF, más allá de varios títulos nacionales en Itxako o en Rumanía.

Su carrera profesional arrancó en el Balonmano Osito L'Eliana en el año 1997, antes de poner en 1999 rumbo hacia el Ferrobús Mislata, en el que militó hasta la temporada 2004.

Tras esa etapa jugó hasta 2006 en el Balonmano Mar Sagunto, desde el que partió a la Sociedad Deportiva Itxako, su club durante seis temporadas antes de poner rumbo al SCM Râmnicu Vâlcea rumano, antesala de su etapa de trece temporadas en el Rocasa Gran Canaria.

EFE

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