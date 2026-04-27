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El Barcelona, Iris Tió, Toni Bou y María Pérez, premiados en la Gala Nacional del Deporte

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Barcelona, 27 abr (EFE).- El Barcelona, el campeón del mundo de trial Toni Bou, los campeones del mundo de natación artística Iris Tió y Denis González, y la campeona mundial de marcha María Pérez fueron algunos de los premiados este lunes en la 45ª Gala Nacional del Deporte, que destacó a los mejores deportistas de 2025.

El evento, que se celebró en el Pabellón Parc del Colomer de Santa Susanna (Barcelona), también reconoció al Real Madrid y el Unicaja de baloncesto, a la selección masculina de waterpolo, a la campeona paralímpica de esquí alpino Audrey Pascual, a la selección española masculina de fútbol y a los campeones mundiales de vela Jordi Xammar, Marta Cardona, Paula Barceló y María Cantero.

El galardón, entregado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) y la Asociació de Premsa Esportiva de Barcelona (APEB), premió la trayectoria del exkarateka Damián Quintero y de la exjugadora de pádel Carolina Navarro, el 125 aniversario del Espanyol y el 120 aniversario del periódico Mundo Deportivo.

El acto contó con la participación del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, quien reivindicó el buen momento del deporte español.

"Gozamos de muy buena salud en el deporte masculino y femenino. En los deportes colectivos, somos potencia mundial en todo, y también tenemos grandes figuras individuales. Se están haciendo bien las cosas y hay mucho talento", señaló.

Pese a la presencia del presidente electo del Barcelona, Joan Laporta, fue el vicepresidente interino, Josep Cubells, quien recogió el premio otorgado al club y expresó el deseo de que el entrenador Hansi Flick continúe "el máximo tiempo posible", pues apuesta por "un modelo que está dando muchos títulos" y se siente "identificado con el club".

María Pérez, por su parte, comentó que encara "con ilusión" este año "de transición" y que está "entrenando bastante bien" para preparar los Europeos de agosto en Birmingham (Reino Unido).

Una situación similar a la del equipo de natación artística, según explicó la seleccionadora Andrea Fuentes, quien se mostró ilusionada por probar las nuevas acrobacias, equipos y coreografías -algunas de ellas con música de Rosalía- el próximo mes de mayo en Pontevedra.

"Es un año de transición hacia el Europeo (de este verano en París). Queremos llevar a ebullición lo que estamos gestando", destacó.

El exjugador Rudy Fernández, representante del Real Madrid de baloncesto, resaltó que el equipo blanco encara "una semana muy importante" con la disputa de los cuartos de final de la Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv. "El objetivo es ir a por todo. Esperamos clasificarnos y, después, a soñar", dijo.

Por último, Vicente del Bosque, técnico que guió a España hasta su único Mundial masculino de fútbol, valoró que el bloque actual es "distinto (al de 2010), pero también muy bueno", y declaróó que le "llena de confianza y seguridad" para la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. EFE

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