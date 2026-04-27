El presidente de Adif no ve ningún fallo en su actuación y no va a dimitir por Adamuz

Madrid, 27 abr (EFE).- El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, ha reiterado este lunes en el Senado que no va a dimitir por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y el de Gelida (Barcelona), el pasado 20 de enero, con un fallecido.

En su turno de comparecencia en la primera sesión de la Comisión del Senado -creada a instancia del PP, mayoritario en el Cámara Alta- que investiga ambos accidentes, ha señalado que ha hecho "un examen a conciencia" de sus actos y acciones como responsable de Adif y que no ha hecho nada de lo que no se sienta "orgulloso".

"No he hecho nada que por acción o por omisión pudiera haber tenido algo que ver con el accidente". "No he encontrado ningún fallo en mi actuación por acción u omisión que pudiera haber evitado o provocado el accidente", ha insistido, y ha reiterado que, si en el devenir de los hechos, se demuestra lo contrario, presentaría su dimisión.

El senador popular Juan José Sanz Vitorio ha calificado al presidente de Adif como "escudo del ministro de Transportes" y ha vuelto a exigir su dimisión "por dignidad política, personal y humana".

Marco de la Peña ha subrayado su compromiso con la verdad, con saber lo que ha pasado, con los trabajadores de Adif y con que un accidente así no vuelva a repetirse.

Preguntado por la senadora de Unión del Pueblo Navarro María Caballero por si maneja alguna otra opción sobre las causas del accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero, que no sean la soldadura o la rotura del carril, a las que apuntan las investigaciones, ha señalado que manejará las que den las pruebas.

"Me tiene que permitir que me reserve mi opinión porque no aportaría nada. Lo más prudente es esperar a que la actividad judicial tome las determinaciones. Las pruebas nos van a decir cómo y qué se rompió", ha agregado.

"Lo que pido es que se empiece a trabajar en los informes de laboratorio que son los que van a determinar la verdad de las cosas" y también que se permita a Adif disponer de los datos de las cajas negras de los trenes para que pueda hacer su propia investigación, a la que está obligado por ley.

"Ha habido demasiadas especulaciones y, en mi opinión, se ha generado un daño quizás innecesario a las víctimas, a los heridos y a sus familiares", ha lamentado.

"No se ha demostrado que ha habido mala praxis en Adif, no se han llevado pruebas, no se ha ocultado nada, no se ha cambiado ni modificado ningún parte y todas las medidas preventivas de mantenimiento se han cumplido escrupulosamente", ha defendido.

Marco de la Peña ha vuelto a explicar que el accidente de Adamuz no se debió a una falta de mantenimiento, pero sí se ha abierto a recibir recomendaciones por parte de la CIAF sobre la necesidad de reforzar o modificar el sistema de inspección de las vías.

De hecho, se están estudian ya ciertas variaciones en los protocolos a la espera de las conclusiones de la investigación, ha añadido.

El presidente de Adif ha detallado que, en los últimos nueve años (2017-2025, ambos incluidos) se han producido 39 roturas totales en la red de alta velocidad, de las que 17 han sido en desvíos, 10 en carriles y 12 en soldaduras.

Marco de la Peña ha recordado que Adif trabaja principalmente con cuatro proveedores tecnológicos: Hitachi (tras la fusión Thales es franco-japonés), Siemens (alemán), CAF (español) y Alstom (francés) y ninguno "nos ha ofrecido ni nos ha demostrado en ningún punto del mundo un sistema automático fiable y en funcionamiento de la detección de roturas de carril". EFE