Los titulares de la décima jornada del juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama

Madrid, 27 abr (EFE).- La décima jornada está siendo la más larga en lo que va de juicio a José Luis Ábalos. Unas nueve horas llevan ya varios mandos de la UCO desglosando las pesquisas que les han llevado a concluir que el exministro tuvo un papel "fundamental" en la trama de mascarillas, pero que "quien paga manda", y ese era el empresario Víctor de Aldama.

El Tribunal Supremo ha acogido este lunes una maratoniana sesión protagonizada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en defensa de su tesis sobre los indicios de criminalidad contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama en el presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia.

A las 20:30 horas y con varios informes aún por desgranar, estos son los titulares de la jornada:

El principal investigador ha dibujado al exministro Ábalos como "miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra". Lo llamaban "el jefe" y él es quien "abre negocios" y "tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar". Su papel, para la UCO, es "fundamental".

Ahora bien, "el que paga manda" y ese "es Aldama". Es "quien paga" y "quien exige", ha indicado el investigador, tras subrayar su "dominio" y "mandato" sobre los otros acusados, quienes por su parte "nunca han sido reacios, ni expresado reticencias. Siempre han emprendido la acción que les han marcado".

Si algo ha destacado la UCO es la "gran capacidad" de la trama de "permear las diferentes administraciones", en parte gracias a que "Ábalos era una persona muy cualificada" y a que Koldo García "se movía extremadamente bien en los diferentes ambientes".

La trama tenía "un acceso rápido y directo a otros estamentos de muy alto nivel, en concreto a diferentes Ministerios", un acceso "total" a "altas instancias" como, según los investigadores, se ve en gestiones para el rescate de Air Europa, o la visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020, sobre la que Ábalos habría informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los agentes no han mostrado dudas de que tanto Koldo García como Ábalos recibían dádivas a cuenta de Aldama, incluso cuando estaban fuera del Ministerio, quizá porque había aún pagos comprometidos por el empresario o porque éste quería mantener "a sueldo" al exministro por la influencia que podía seguir teniendo como diputado.

Además de 10.000 euros mensuales, han incluido en esas mordidas el pago, a través de un "testaferro", del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez. "Aldama entiende que a través de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro", que así "está pagando el nivel de acceso al ministro", que vale "lo que hayan estipulado".

La cifra ya se conocía, pero este lunes la UCO ha resaltado que Aldama percibió 6,7 millones de euros con los contratos de mascarillas. Ese dinero, y los coches que se le incautaron, como algún Ferrari, dan cuenta para los agentes de su tren de vida, aunque las evidencias les invitan a pensar que necesitaba "dinero en efectivo" para "engrasar la máquina".

Ante la insistencia de la abogada de Aldama sobre si sus confesiones han sido relevantes para la investigación, el teniente coronel ha reiterado que el comisionista "no ha aclarado ningún punto particular".

Este punto ha comenzado cuando los dos mandos de la UCO llevaban declarando siete horas y media. El fiscal les ha preguntado si estaban en condiciones de seguir: "Haremos lo que se pueda", han respondido.

Más allá de la nota de prensa emitida sobre el rescate, quién la ideó y en la que Transportes calificaba a Air Europa como empresa estratégica y, por tanto, podría apoyar el rescate, parte del interrogatorio se ha centrado en la supuesta dádiva que recibió Ábalos y su familia para disfrutar de unas vacaciones en Villa Parra, en Marbella (Málaga).

Costó 8.800 euros que adelantó Patricia Uriz, esposa de Koldo García, y que después se retornaron. Pero, ¿quién los pagó? No han podido afirmarlo categóricamente, pero los agentes entienden que o Aldama o el propio consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, Javier Hidalgo, preocupado por el rescate.

Los presuntos enchufes a Jessica Rodríguez y a Claudia Montes, vinculada también al exministro, han sido otros de los asuntos tratados.

Sobre la contratación de la primera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, los agentes han otorgado un "rol destacado" de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional. "Es a través de ella como se consigue el contrato de Jéssica", han dicho los investigadores, que han mencionado las "evidencias" de que esta mujer no trabajó "en ningún momento".

Mientras, en el caso de Claudia Montes han explicado como en cuestión de horas pasó de casi ser despedida en Logirail, filial de Renfe, por no acudir a trabajar a ser ascendida como supervisora. Los agentes han indicado que Montes falseó su currículum y que Ábalos lo sabía.

La letrada de Koldo García ha intentado sembrar la duda de que tras la "K" que aparece en algunas notas de dispositivos de Aldama con alusiones a dinero no esté su cliente. Ha hablado de otro Koldo, de Karmina, de la empresa Keep it Safe y de una tal Katherine, ante cierto desconcierto de los agentes, que han subrayado que su investigación apunta a que el dinero iba para el exasesor.

Constan, por ejemplo, referencias a "Grandu 11500" y "K 10000" que los agentes han vinculado a Koldo García, "correa de transmisión" y quien "administra el dinero" y maneja "el patrimonio del señor Ábalos". El exministro, por su parte, era quien decía lo que tenía que pagar, como regalos a su expareja.

La jornada ha comenzado con una defensa de los agentes a la cadena de custodia porque es "imposible" manipular las evidencias que intervienen en los registros. Fueron tantos, que también fue "imposible" volcar los dispositivos 'in situ'.

Y si la entrada en casa de Koldo García fue "por la fuerza" fue porque éste dijo en una conversación telefónica que "si alguien entraba en su casa se iba a liar a tiros".EFE

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