Un octogenario acepta seis meses de cárcel por una quema agrícola que se extendió en 2024 en O Carballiño (Ourense)

Un octogenario ha aceptado la pena de seis meses de prisión, suspendida a cambio de no delinquir en dos años, así como el pago de una multa de seis meses a razón de 4 euros diarios, por un delito de incendio imprudente tras la extensión de una quema agrícola que acabó calcinando 0,01 hectáreas en O Carballiño (Ourense).

Tras la conformidad alcanzada en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, el hombre --que tenia 83 años en el momento de los hechos-- ha explicado que lleva 30 años realizando este tipo de quemas, pero el día de los hechos tuvo que abandonar el lugar tras recibir una llamada del hospital para atender una cita previa.

"Pasó aquel día por mala suerte, no sé qué ocurrió", ha subrayado en sala, reconociendo los hechos y aceptando el acuerdo de seis meses de prisión sin ingreso, reduciéndose así la pena inicialmente solicitada por Fiscalía, de un año de cárcel y el pago de una multa de multa de doce meses a razón de 6 euros diarios.

LOS HECHOS

Tal y como se recoge en el escrito fiscal, sobre las 15.00 horas del 8 de mayo de 2024, el inculpado, "con omisión de las más elementales normas de cuidado", prendió fuego para la quema de restos agrícolas en una finca ubicada en el municipio ourensano de O Carballiño.

Tras llevar a cabo la quema, el acusado abandonó el lugar dirigiéndose a su domicilio, pero a causa de las condiciones meteorológicas de aquel día --38,54 grados, una humedad del 26% y un viento de 6 kilómetros por hora, con un riesgo de incendio moderado-- el fuego terminó propagándose, llegando a afectar a un total de 0,01 hectáreas de superficie forestal.

Así, a la zona acudió el Servicio de Extinción de Incendios de la Xunta de Galicia para la extinción del fuego sin causar daños ambientales, ascendiendo los gastos a 615,01 euros --prestando el inculpado fianza-- y llegando el fuego a propagarse a fincas de particulares que renunciaron a acciones civiles o penales.