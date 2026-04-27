Espana agencias

Un octogenario acepta seis meses de cárcel por una quema agrícola que se extendió en 2024 en O Carballiño (Ourense)

Guardar
Imagen X5KCIDDI7BEFBB6R7SKLN3ZAYU

Un octogenario ha aceptado la pena de seis meses de prisión, suspendida a cambio de no delinquir en dos años, así como el pago de una multa de seis meses a razón de 4 euros diarios, por un delito de incendio imprudente tras la extensión de una quema agrícola que acabó calcinando 0,01 hectáreas en O Carballiño (Ourense).

Tras la conformidad alcanzada en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, el hombre --que tenia 83 años en el momento de los hechos-- ha explicado que lleva 30 años realizando este tipo de quemas, pero el día de los hechos tuvo que abandonar el lugar tras recibir una llamada del hospital para atender una cita previa.

"Pasó aquel día por mala suerte, no sé qué ocurrió", ha subrayado en sala, reconociendo los hechos y aceptando el acuerdo de seis meses de prisión sin ingreso, reduciéndose así la pena inicialmente solicitada por Fiscalía, de un año de cárcel y el pago de una multa de multa de doce meses a razón de 6 euros diarios.

LOS HECHOS

Tal y como se recoge en el escrito fiscal, sobre las 15.00 horas del 8 de mayo de 2024, el inculpado, "con omisión de las más elementales normas de cuidado", prendió fuego para la quema de restos agrícolas en una finca ubicada en el municipio ourensano de O Carballiño.

Tras llevar a cabo la quema, el acusado abandonó el lugar dirigiéndose a su domicilio, pero a causa de las condiciones meteorológicas de aquel día --38,54 grados, una humedad del 26% y un viento de 6 kilómetros por hora, con un riesgo de incendio moderado-- el fuego terminó propagándose, llegando a afectar a un total de 0,01 hectáreas de superficie forestal.

Así, a la zona acudió el Servicio de Extinción de Incendios de la Xunta de Galicia para la extinción del fuego sin causar daños ambientales, ascendiendo los gastos a 615,01 euros --prestando el inculpado fianza-- y llegando el fuego a propagarse a fincas de particulares que renunciaron a acciones civiles o penales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La base argentina Meli Gretter renueva una temporada con el CAB Estepona

Infobae

Taylor: El talento del Panathinaikos es incuestionable pero no nos asusta ningún reto

Infobae

Ademar quiere inundar de latidos León en su 70 aniversario

Infobae

Exjefe de bomberos de Valencia: la UME estuvo operativa en la dana "desde el principio"

Infobae

La DGT alerta del aumento de los delitos contra la seguridad vial por velocidad excesiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”