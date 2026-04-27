La cadena hotelera BlueBay paga más de 450 mil euros al Málaga CF por el caso camisetas

Málaga, 27 abr (EFE).- La cadena hotelera BlueBay ha abonado al Málaga CF 459.306 euros en cumplimiento del auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 que acordó la ejecución provisional de la sentencia por el caso camisetas, en referencia a la publicidad que lucieron los jugadores del equipo blanquiazul.

En octubre de 2025 el juzgado estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Málaga contra BlueBay y quedó declarado que la cadena hotelera tenía que pagar al club 250.000 euros por la temporada 2013/2014, más el IVA e intereses.

Tras dicha resolución ambas partes interpusieron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, que ha señalado para la deliberación y fallo de estos recursos el próximo 17 de noviembre, según han informado a EFE fuentes judiciales.

En el marco de este litigio BlueBay ya ha abonado el montante mencionado aunque dichos pagos tienen el carácter de ´provisionales´ ya que quedan a resultas de lo que decida la Audiencia Provincial de Málaga al resolver los recurso de apelación interpuestos.

Fuentes judiciales de la compañía han destacado a EFE que el pago se ha realizado de forma voluntaria y en beneficio de los intereses del Málaga. EFE