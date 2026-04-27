Noel Martín derrota a los "ruteros", Maté y Kortekaas siguen lideres

Carlos de Torres

Battou (Marruecos), 27 abr (EFE).- El español Noel Martín (Massi ISB Sport), campeón del mundo de tándem y bronce olímpico en Tokio 2020 en la modalidad, ganó el pulso al esprint al líder Luis Ángel Maté y Luis León Sánchez y logró para apuntarse la segunda etapa de la Titan Desert Marruecos disputada entre Boumalne Dades y Battou, de 105 km y 1.550 metros de desnivel.

Martín, entrenador de profesión, nacido hace 36 años en El Arenal (Ávila) y residente en Valladolid, no es un desconocido de la BTT, ya que en su palmarés figura un campeonato del mundo de tándem y un bronce olímpico en Tokio 2020. En Battou, en la montañosa etapa por el Saghro marroquí, firmó su tercera victoria en la Titan.

La batalla se fue gestando de salida con el ataque de Jonathan Castroviejo y el chileno "Pipo" Rodríguez. Ambos abrieron carrera hasta la localidad de Iknoiun y afrontar poco después los tramos duros y decisivos. Exprofesionales de la ruta con motor explosivo, como el líder Maté, Luisle Sánchez y Dani Moreno, comenzaron el pulso con los "bikers", de técnica depurada, como Noel Martín, el portugués Bruno Rosa y Pablo Guerrero.

Los seis corredores, junto al checo Fojtik, subieron juntos el puerto más exigente del día, aún lejano de meta, los ataques no tuvieron efecto y la jornada se iba a decidir al esprint. Superada la montaña, Noel Martín ganó por velocidad ante Luis León y Maté en apretada llegada al campamento de Battou.

El ciclista del Massi y sus compañeros de fuga marcaron un tiempo de 3h.54.40, a 26,85 km/hora. La general no se alteró, con el "Lince" de maillot rojo de líder con una suculenta ventaja de 8 minutos sobre el luso Bruno Rosa y Noel Martín, tercero a 9.

Noel Martín paró los pies a los hombres del asfalto en una jornada en la que el abulense no contaba con su terreno predilecto

"No me esperaba estar así de bien en las etapas de montaña. Al final nos hemos entendido. Al haber también mucho aire de cara no ha habido quizá tantos valientes. He sabido sufrir en el puerto, y cuando vi que ya no me quedaban subidas, sabía que si llegábamos juntos tenía muchas posibilidades", comentó Martín, entrenador de Fran Herrero, segundo en la Titan 2025.

En categoría femenina la neerlandesa Tessa Kortekaas volvió a correr con la única oposición de los competidores masculinos. Repitió la decimocuarta plaza en la general total de la etapa y en la general. La madrileña Pilar Fernández se encuentra a casi una hora de la ganadora de la Titan 2025.

"Si sigo así todos los días, no sé si me quedarán fuerzas para las últimas etapas. Estoy compitiendo con los chicos, así lo disfruto más y me da mucho motivación y adrenalina", comentó la líder.

Este martes la tercera etapa se disputa entre Battou y Sidi Ali, de 98 km y 352 metros de desnivel. Será la primera jornada de la etapa maratón, en la que los ciclistas tendrán que ser autosuficientes y superar los dos sectores sin ningún tipo de ayuda externa. EFE