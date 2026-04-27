Davidovich: "Me voy con el vaso lleno"

Madrid, 27 abr (EFE).- El español Alejandro Davidovich, eliminado en tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, batido en dos sets y ochenta minutos por el vigente campeón, el noruego Casper Ruud (6-3 y 6-1) se queda con lo positivo del torneo después de varias semanas de baja por lesión.

"Me voy con el vaso lleno", respondió al ser preguntado si veía la situación y el vaso medio lleno. "Me gustaría ver los jugadores que responden así con una lesión como la mía y es muy fácil verlo desde fuera cuando vienes de una lesión. Empecé a sacar el lunes. He puesto todo de mi parte, física y mentalmente estoy bien. No he podido sobrecargar porque hay poco a poco", dijo Davidovich que sufrió una lesión abdominal que le tuvo apartado de las pistas.

"He jugado un buen partido y ver por dónde podemos seguir trabajando. Estoy contento de estar en Madrid y jugar delante de toda la gente. Estoy jodido por una parte, pero bueno, es una semana positiva porque estoy en el Tour y competir", insistió.

"Este deporte no te perdona. Está todo muy igualado y Casper es uno de los mejores jugadores que se adapta muy bien a tierra y me voy contento. He disfrutado aunque me hayan pegado una paliza pero estoy en el camino correcto", puntualizó Davidovich.

"Estoy contento de poder competir y estar en pista sin dolores. Casper es uno delos mejores de tierra y ha sabido jugarme por donde estaba más flojo, por arriba, con peso. Ahora tengo dos semanas antes de Roma voy a entrenar, no he tenido muchas ocasiones para entrenar y veremos. Estoy contento de estar otra vez en el tour que lo echaba de menos después de un mes", insistió.

"Es una cuestión de confianza. cada jugador te juega de una manera. Casper me tiraba para atrás. Es cuestión de seguir entrenando y coger confianza para jugar con Casper la semana que viene y jugar con él como quiero jugar", añadió Davidovich que ha incluido en su equipo a Pepo Clavet.

“Empezamos a probar esta semana, hará unas semanas esta temporada, ya que tenia todo organizado con Mariano (Puerta) para el calendario completo. Pepo es una persona muy agradable, me gustaba cuando le veía con otros jugadores, aunque no hemos tenido mucho tiempo aquí en Madrid", dijo. EFE