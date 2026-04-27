Temas del día de EFE España del lunes 27 de abril de 2026

JUICIO KITCHEN

Madrid - Nueva sesión del juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional, con la testifical de los exdirigentes del PP Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas y de Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP que fue víctima de una presunta operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle información.

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JUICIO ÁBALOS

Madrid - Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron las presuntas irregularidades cometidas por el exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama en los contratos de material sanitario durante la pandemia testifican en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo.

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JUICIO PUJOL

San Fernando de Henares (Madrid) - Día clave en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol en la Audiencia Nacional, que ha citado presencialmente al expresidente catalán Jordi Pujol para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración si considera que está en condiciones de hacerlo.

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ESPAÑA INVERSIÓN

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la segunda edición del Invest in Spain Summit, un foro internacional que reúne al Ejecutivo con más de 70 inversores extranjeros para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos.

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SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - La Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria arranca con las comparecencias de los presidentes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf), Adif y Renfe y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

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APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid- En el primer aniversario del apagón del 28 de abril, el sector defiende la robustez del sistema eléctrico español que ha impulsado su estabilidad con cambios en los procedimientos de operación, mientras el operador del sistema mantiene la operación reforzada con mayor presencia de ciclos combinados de gas, lo que encarece el precio mayorista.

(Texto enviado a las 8:06 horas. 895 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023404620)

Madrid - El apagón del 28 de abril de 2025, que provocó que durante horas no se pudiera pagar con tarjetas o con el móvil, ha hecho que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de tener efectivo, aunque el uso del dinero en metálico sigue retrocediendo por el empuje de los pagos electrónicos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022978425, 8023297602)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Los médicos están convocados a la cuarta semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.

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PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - A poco más de un mes de que la Prueba de Acceso a la Universidad, PAU, se celebre en toda España, los alumnos de segundo de Bachillerato planifican sus días de estudio ante una selectividad que se afianza en 2026 con un modelo más práctico y homogéneo.

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IA ESPAÑOL

Logroño - La jornada '¡Háblame máquina! Oralidad e IA en español' reúne en La Rioja a expertos para analizar los avances, las necesidades y la perspectiva de la inteligencia artificial en relación con la oralidad expresada en lengua española.

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DOLORES VÁZQUEZ

Madrid - El Ministerio de Igualdad ofrece el Día de la Visibilidad Lésbica un homenaje a Dolores Vázquez, quien a finales de la década de los 90 pasó 519 días en prisión hasta que pudo probar su inocencia en el asesinato de la joven malagueña Rocío Wanninkhof.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - El inminente estreno esta semana de la secuela de ‘El diablo viste de Prada' nos desvuelve un fenómeno tan reconocible como persistente: la elegancia de las antagonistas en la pantalla y cómo llegan a eclipsar a las protagonistas, fascinando al espectador. ¿Por qué las ‘malas’ son más elegantes? María Muñoz Rivera

(Texto enviado a las 8:00 horas. 717 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 55023460469, 8011769575)

TIEMPO MAYO

Madrid - La semana del puente de mayo arranca con siete comunidades de la mitad norte con avisos amarillos por fuertes tormentas y lluvias, que se extenderán al resto de la península a lo largo de los próximos días, junto con una ligera bajada de las temperaturas, aunque el tiempo se estabilizará de cara al fin de semana.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- MARRUECOS CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibe al presidente de la Región de Souss Massa (Marruecos), Karim Achengli, al inicio de la reunión que celebran instituciones y empresas de los dos territorios para desarrollar los acuerdos de cooperación a los que llegaron en enero en Agadir. Hotel Santa Catalina.

10:45h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, inaugura la jornada 'Así se consiguieron tus vacaciones; construyendo derechos laborales y vidas dignas', organizada por el grupo parlamentario de Podemos. Atiende a los medios antes del comienzo. Ateneo.

11:00h.- Granada.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Maíllo, presenta el programa electoral de la coalición. Restaurante Pilar del Toro. c/ Hospital de Santa Ana, 12.

11:00 hora local.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS PODEMOS.- La diputada de Podemos en el Congreso, Noemí Santana, denuncia ante los medios la presencia y el atraque de un buque militar estadounidense "en plena escalada bélica". Avd. Francisco La Roche (frente a Hacienda).

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Rueda de prensa de representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida para valorar la actualidad política. Intervienen Ernest Urtasun y Enrique Santiago en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Ecooo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- FORO DEMOCRACIA.- El Congreso acoge la jornada 'El valor de la democracia: consenso y disenso en una sociedad plural', del Foro Nueva Economía e Innovación Social, a solicitud de UPN.

12:00h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, interviene en el acto de presentación del sello que emite Correos para conmemorar el V centenario de la institución. c/ Conde de Peñalver, 19.

17:00h.- Madrid.- SENADO COMISIÓN.- La Comisión Constitucional del Senado debate sendas mociones de homenaje a Adolfo Suárez en el 50 aniversario de su nombramiento como presidente del Gobierno y para que se potencien los lugares de memoria democrática como lugares pedagógicos.

19:00h.- Antequera (Málaga).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta el programa electoral de su partido para las elecciones autonómicas del 17M, acompañado del director de campaña del partido, Antonio Repullo. c/ Infante Don Fernando, 67.

19:00h.- Bollullos del Condado (Huelva).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presenta el 'Plan Montero' para la agricultura andaluza. Bodegas Juncales. c/ Andalucía, 14. (Texto)

ECONOMÍA

09:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- SECTOR PRIMARIO.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con representantes del sector primario de Canarias. Al terminar atiende a los medios de comunicación. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- DRONES REGULACIÓN.- Operadores y fabricantes de drones se unen para avanzar en la regulación que permita escalar el sector en España y Europa. c/ Cid, 4.

09:00h.- Valencia.- ECONOMÍA EMPRESARIOS.- El presidente de la patronal autonómica valenciana (CEV), Vicente Lafuente, participa en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Hotel Las Arenas. (Texto) (Foto)

09:50h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y a las 10:10 horas con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño. Asisten el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Teatro Real. (Foto)

10:00h.- Madrid.- INFRAESTRUCTURAS INVERSIÓN.- Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, celebra su rueda de prensa anual y analiza el sector de infraestructuras; el balance de 2025 y las previsiones para 2026. Paseo de la Castellana, 81.

10:00h.- Madrid.- COMERCIO ELECTRÓNICO.- Amazon presenta los resultados de su informe de experiencia de compra fiable y posteriormente los analiza en una mesa redonda a la que asiste, entre otros, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez. Espacio V22. c/ Vallehermoso, 22.

10:30h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la segunda edición de 'Invest in Spain Summit', un foro internacional que reúne al Ejecutivo con más de 70 inversores extranjeros para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos. Teatro Real. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- BUEN GOBIERNO.- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, expone la evolución de las expectativas del supervisor en materia de buen gobierno en el encuentro 'Sustainable Governance Forum 2026'. c/ Almagro, 9.

11:00h.- Lemoiz (Bizkaia).- CENTRAL LEMONIZ.- El lehendakari, Imanol Pradales, presenta un proyecto en materia de agricultura y pesca en los terrenos donde fue construida la central nuclear de Lemoniz. Central nuclear. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Almaraz (Cáceres).- SIMULACRO NUCLEAR.- Los vecinos de los municipios del entorno de la central nuclear reciben en sus móviles un simulacro de activación del sistema de alertas a móviles Es-Alert por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que busca verificar el correcto funcionamiento del sistema.

11:30h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- Comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, atienden a los medios de comunicación antes de reunirse con vecinos del Ensanche de Vallecas afectados por la venta de sus viviendas de La Caixa a un fondo buitre. c/ Mazaterón, 8-10. (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura la jornada "A un año del gran apagón", organizada por el Grupo Popular en el Congreso, en la que también interviene la portavoz del partido en la Cámara Baja, Ester Muñoz. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Madrid.- DÍA TRABAJO.- La secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la secretaria adjunta de Organización del PSOE y portavoz de Trabajo en el Congreso, Elisa Garrido, y varios sindicalistas participan en la jornada ‘1 de Mayo. Día del Trabajo. 22 millones de razones’. c/ Ferraz, 70.

19:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en la presentación del libro 'Generación inquilina', de Javier Gil. Espacio Ecooo.

19:00h.- Madrid.- GOBIERNO TRABAJO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la presentación del Informe 'Democracia en el Trabajo'. Ateneo. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- Felipe VI clausura la segunda edición del foro de inversión 'Invest in Spain Summit'. Palacio Real. Galería de Colecciones Reales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Una trabajadora de Ilunion declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- El juicio contra 23 personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid continúa con la declaración de una decena de testigos de las defensas. Audiencia de Valladolid. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional ha citado presencialmente al expresidente catalán Jordi Pujol para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra. c/ Límite esquina con Mar Cantábrico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ÁBALOS.- El Tribunal Supremo prosigue el juicio al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario durante la pandemia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- Nueva sesión del juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional con la testifical de los exdirigentes del PP Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, y de Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP que fue víctima de una presunta operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle información. Audiencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Murcia.- JUICIO ASESINATO.- Juicio contra Ana S.M. y Juan José E.H., acusados del asesinato del marido de ella. Audiencia de Murcia.

10:00h.- Vigo (Pontevedra).- JUICIO NARCOTRÁFICO.- Juzgan a once personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la fabricación y transporte de narcolanchas, algunas de las cuales fueron usadas en alijos en Andalucía. Audiencia de Pontevedra.

10:20h.- Lanzarote.- VIOLENCIA SEXUAL.- Juicio a un hombre para el que se piden 13 años de cárcel, acusado de haber violado a una menor, hija de su pareja. Audiencia de Las Palmas.

10:45h.- Zaragoza.- DEFENSA ZARAGOZA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios de comunicación antes de visitar (11:00 horas) a los militares que han resultado heridos en los últimos accidentes. Base aérea. (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- GASTO MILITAR.- El Centro Delàs de Estudios por la Paz analiza en rueda de prensa los nuevos datos de gasto militar español y mundial. Rambla de Catalunya, 10. (Texto)

11:00h.- El Entrego (Asturias).- SIMULACRO ANTITERRORISTA.- El Museo de la Minería es escenario de un simulacro de intervención antiterrorista, coordinado por la Policía Nacional y en el que participan unidades especiales de Asturias así como las policías locales de Langreo y San Martín del Rey Aurelio. c/ Trabanquín, s/n.

11:30h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con las dos primeras mujeres coroneles de la Guardia Civil, María Dolores Gimeno y Cristina Moreno, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Asiste el ministro del Interior. Complejo de la Moncloa.

11:30h.- Madrid.- FISCALÍA ESTADO.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, atienden a los medios de comunicación antes de visitar (12:00 horas) las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado en Madrid. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La Comisión de Seguridad Vial del Congreso debate una serie de proposiciones no de ley, incluida una sobre el estado de la red viaria y su influencia en la seguridad vial.

17:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- La Comisión Constitucional del Senado debate una moción del PSOE relativa a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los médicos reanudan sus protestas para pedir un estatuto profesional propio, en una convocatoria de huelga nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- REDES SOCIALES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, las diputadas de Sumar en el Congreso Tesh Sidi y Alda Recas, la portavoz de Mas Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, participan en la jornada parlamentaria 'Reset al odio digital: Plataformas, divulgadores, juristas e instituciones frente al odio en la red'. Congreso.

10:00h.- Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- El sindicato Amyts convoca una concentración con motivo de la huelga de médicos. Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. (Foto)

10:30h.- València.- DANA RECUPERACIÓN.- El comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, comparece en la Comisión de Les Corts Valencianes sobre Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio. (Texto) (Foto)

11:00h.- Logroño - IA ESPAÑOL.- Rueda de prensa sobre la jornada '¡Háblame máquina! Oralidad e IA en español' que se inaugura a las 19:00 horas y reúne a expertos para analizar los avances, las necesidades y la perspectiva de la inteligencia artificial en relación con la oralidad expresada en lengua española. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PÚBLICA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presenta un informe sobre los principales problemas de la educación pública en España en los últimos 16 años, coincidiendo con el último trimestre del actual curso escolar. C/ Fernando el Santo, 17.

12:00h.- Madrid.- DOLORES VÁZQUEZ.- Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entrega la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a Dolores Vázquez, quien pasó 519 días en prisión acusada del crimen de Rocío Wanninkhof. Ministerio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Zamora.- TRAJES TRADICIONALES.- Una cuarentena de trajes tradicionales de Macedonia del Norte, Croacia y de las provincias españolas de Huelva, Murcia, Salamanca, Soria, Toledo y Zamora se muestran en la exposición que inaugura el VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional de Zamora. Teatro Ramos Carrión. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) presenta el segundo informe sobre el estado de las violencias institucionales machistas en España, con el foco puesto en menores y el sistema judicial. c/ Sant Pere Més Baix, 7. (Texto)

13:00h.- Murcia.- TAJO SEGURA.- Los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, participan en un almuerzo coloquio del Foro La Luz. Casa de la Luz (Zarandona). (Texto) (Foto)

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- Comparece ante la Comisión del Congreso sobre la dana Ernesto Serra, conductor del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

16:45h.- Madrid.- SANIDAD ANIVERSARIO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto por el 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad. Congreso.

19:30h.- Madrid.- PRESENTACIÓN LIBRO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la presentación del libro 'Somos invisibles. Los Ángeles de San Antón', de Euprepio Padula. Iglesia de San Antón. c/ Hortaleza, 63.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:45h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- TELEVISIÓN ESTRENOS.- La Sexta presenta 'La Noche de Aimar', con el periodista Aimar Bretos, el último fichaje de Atresmedia. Avd. Isla de la Graciosa, 13.

11:00h.- Madrid.- PRADO APARICIO.- El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, presenta 'El año del hambre de Madrid' (1818), de José Aparicio, una pintura que pasó de ser un fenómeno popular y emblema del arte oficial en la España del siglo XIX a convertirse en una mera anécdota local. Puerta de Jerónimos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- El Festival de Cine y Derechos Humanos presenta la película 'Lutxi eta zuhaitza', dirigida por Lander Garro, que relata la historia de la etarra Lucía Urigoitia, Lutxi, fallecida en julio de 1987 en Pasaia en un tiroteo con la Guardia Civil. Teatro Victoria Eugenia. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- LICEU TEMPORADA.- El Gran Teatre del Liceu presenta la programación de la temporada 2026/27. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- AÑO GAUDÍ.- Presentación de la exposición 'Gaudí: Finestres al Futur', acto central del Palau Güell para el Año Gaudí. Nou de la Rambla, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Cáceres.- WOMAD CÁCERES.- Presentación del cartel del WOMAD Cáceres 2026. Gran Teatro. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- GASTRONOMÍA MADRID.- Presentación del festival Madrid Food Fest. Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias, 61.

13:00h.- Madrid.- TOROS PREMIO.- Entrega del Premio Nacional de Tauromaquia en el Senado, con la asistencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Senado. (Texto)

15:30h.- Madrid.- CULTURA SENADO.- La Comisión de Cultura del Senado debate varias mociones sobre el toro de lidia, el legado de Álvaro de Mendaña y Neira, de Miguel Hernández y sobre la moda de autor, entre otras.

16:00h.- Madrid.- INDUSTRIA CULTURAL.- Jornada 'Industrias culturales: creación de empleo digno para artistas y creadores', a petición del Grupo Popular en el Congreso.

19:00h.- Granada.- CULTURA LORCA.- Miguel Poveda presenta el primer número de la colección 'La casa del Darro', en el que se incluye el poema inédito de Lorca hallado por el cantaor. Caseta central de la Feria del Libro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- PREMIO CERVANTES.- El Instituto Cervantes presenta el libro "Del esplendor de la lengua española", en el que el premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio, rinde homenaje al oficio de escritor. c/ Alcalá, 49. (Foto)

21:00h.- Zaragoza.- COQUE MALLA.- Concierto de Coque Malla en la Sala Rock and Blues dentro del ciclo En Petit Comité. Pasaje de los Giles.

EFE

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