Espana agencias

Seopan pide tarificar carreteras para generar en 10 años 43.000 millones a la conservación

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- Seopan solicita un cambio de financiación de infraestructuras para hacer frente a las necesidades de inversión y considera que la tarificación viaria, el pago por el uso, es lo más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos.

La asociación, que aglutina a las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, calcula que un sistema de pago por distancia, que supondría en promedio 111 euros anuales por usuario, permitiría generar hasta 43.260 millones en una década destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de recaudación en 2.680 municipios.

De cara a este cambio de modelo, además de la tarificación de las carreteras, reclama en un comunicado mayor inversión pública y la reactivación de la colaboración público-privada.

Y es que según sus cálculos, en conjunto, España necesita invertir en infraestructuras 407.341 millones durante la próxima década.

En su rueda de prensa anual, Seopan denuncia que el modelo concesional está prácticamente paralizado y que en 2025 solo se licitaron 2.218 millones en concesiones de obra, apenas el 1,9 % de la licitación pública total.

En este sentido, lamenta que desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones de obra se ha hundido un 84 % y cerca de una de cada cinco (19,2 %) han quedado desiertas, desistidas o renunciadas.

La patronal ve preocupante que en 2024 se invirtiese solo el 52 % de lo que se destinaba en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9 % del gasto público total en 2008 al 1,7 % en 2024.

"Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada", señala en un comunicado el presidente de Seopan, Julián Núñez.

Además, reclama acometer una profunda modernización de la regulación y práctica de la contratación pública, realizando una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos que solvente los problemas de su aplicación práctica y garantice un mayor cumplimiento de plazos o presupuestos.

La Asociación destaca, asimismo, el negativo impacto en la inflación consecuencia del conflicto de Oriente Medio, con previsiones de entre el 3,2 % y el 3,6 % en 2026. EFE

Últimas Noticias

CEPIC 2026 anuncia una conferencia pública en Valencia

Infobae

'Pueblo blanco azul', donde Azahara Palomeque cura memoria y duelo con la palabra

Infobae

Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes

Infobae

Seopan dice que se necesitan 127.341 millones para conservar y mantener infraestructuras

Infobae

El director del documental de fútbol 'Cruyff', en Cannes: "su espíritu y sus ideas viven"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

La Justicia rechaza la desheredación de dos hijos por falta de relación y destaca que el padre tampoco mostró interés durante la hospitalización grave de su hija

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

ECONOMÍA

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

DEPORTES

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sebastian Sawe para bajar de las dos horas

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sebastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open