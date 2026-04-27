Sánchez avanza la adjudicación de 518 millones del PERTE de la descarbonización industrial

Madrid, 27 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que se han adjudicado 518 millones en la segunda convocatoria del proyecto estratégico (PERTE) para la descarbonización industrial, destinados a 18 proyectos del sector cementero, químico, del aluminio y del papel, entre otros.

Durante la inauguración del 'II Invest in Spain Summit', un foro de inversión que reúne a 75 compañías de 25 países, Sánchez ha destacado que España es un "refugio seguro en medio del actual desorden mundial" y un país estable, con multitud de oportunidades en el ámbito de la transición verde y digital.

"Nuestro compromiso con la transición ecológica y la descarbonización de nuestra economía es firme", ha resaltado el presidente, tras confirmar los más de 500 millones de fondos europeos adjudicados en el marco del PERTE de la descarbonización.

Fuentes del Gobierno ha detallado que de ese importe total, 341 millones de euros se han asignado al sector cementero, con partidas de 172 millones para la empresa Cemex y de 41 millones para Cementos Molins.

En el ámbito del aluminio destacan 40 millones adjudicados a Alcoa y en el del papel, 31,8 millones para Unión Industrial Papelera.

A ellos se suman otros 30 millones destinados a la compañía química Evonik. EFE