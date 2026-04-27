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Sáenz de Santamaría desconoce si CNI investigó a Bárcenas y niega que Rajoy se interesara por 'Kitchen' con ella

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La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que desconoce si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigó al extesorero del PP Luis Bárcenas, a la vez que ha indicado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no se interesó sobre la 'Operación Kitchen' con ella.

Así lo ha manifestado en su declaración como testigo en el juicio sobre 'Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, en el momento en que se investigaba judicialmente la existencia de una contabilidad B en el seno del partido.

Sáenz de Santamaría, que en 2013 era, además de vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, ha explicado que desconoce si el CNI, que estaba adscrito al Ministerio de la Presidencia, realizó seguimientos o vigilancias a Bárcenas entre 2013 y 2015, como también que hubiera espionajes a Villarejo.

Preguntada sobre si la Presidencia del Gobierno se interesó sobre la 'Operación Kitchen', Sáenz de Santamaría ha respondido: "Conmigo no, desde luego". De la misma forma, ha negado que el Gobierno de Rajoy montara un gabinete de crisis o siguiera de alguna forma los avances de este asunto.

Además, ha detallado que mientras era portavoz y ministra de la Presidencia todo lo relativo a 'Kitchen' lo conoció a través de la prensa y que no tuvo conocimiento de la situación fiscal de Bárcenas ni de que algunos policías se pudieran haber apoderado de información del extesorero en aquel periodo.

Preguntada sobre si tuvo conocimiento de los resultados de las comisiones rogatorias a Suiza para conocer la situación fiscal de Bárcenas y de los denominados 'Papeles de Bárcenas', la exvicepresidente del Gobierno ha resuelto: "Son informaciones que se hicieron públicas en prensa".

La exvicepresidenta del Gobierno, que ha contestado mayoritariamente con monosílabos, ha afirmado que no conoce a Javier Iglesias, abogado vinculado al PP, y que no recuerda las informaciones sobre la entrada en la Policía Nacional de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en el juicio por haber sido captado presuntamente como confidente de la presunta trama para informar sobre el entorno de Bárcenas.

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