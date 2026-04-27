Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su madre en Barcelona el viernes pasado

El juzgado de Barcelona que instruye la causa contra el acusado de de matar a su madre de 92 años ingresada en un centro sociosanitario de Barcelona el viernes pasado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre.

La causa está abierta por homicidio doloso, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este lunes.

Los Mossos d'Esquadra le detuvieron en el centro sobre las 8.45 horas del viernes después que el 112 recibiera un aviso por parte de un hombre que informaba que había matado a su madre.