PP y PSOE piden al Gobierno un homenaje a Adolfo Suárez por los 50 años de su nombramiento

Madrid, 27 abr (EFE).- PP y PSOE en el Senado han acordado pedir al Gobierno que se rinda homenaje a la memoria de Adolfo Suárez con motivo del 50 aniversario de su nombramiento como presidente del Gobierno.

Se trata de una moción del PP en la Comisión Constitucional del Senado, que ha salido adelante con el apoyo del PSOE y otras fuerzas como UPN, que pide que se reconozca y valore el "papel decisivo en el éxito" de Suárez en la Transición y en la democracia.

Por el PP, su senador Miguel Ángel Jerez ha ensalzado que Suárez eligió "el camino más difícil" para "cambiarlo todo sin romperlo todo", con el fin de "transformar un sistema desde dentro" para "pasar de una dictadura a una democracia sin violencia, sin ruptura, sin ajustes de cuentas, sin rencor y sin venganza".

Jerez ha destacado que este homenaje no debe ser "un gesto vacío", sino que debe formar parte de "una agenda pública" con actos que permitan que las nuevas generaciones sepan quién fue Suárez, qué hizo y por qué su figura es imprescindible para entender la España democrática, ya que ello también representa -ha apostillado- la memoria democrática.

Ha dicho que el Senado tiene la obligación moral "por justicia, por dignidad y por responsabilidad histórica" de pedir esta conmemoración porque "las sociedades que olvidan a quienes las hicieron mejores corren el riesgo de perder su grandeza".

Juan Lobato (PSOE) ha destacado que Suárez en "un referente de la democracia española" que hay que recordar por su "coraje político" y su gran aportación para luchar "contra el populismo y la polarización".

UPN, a través de su senadora María Mar Caballero, ha reconocido como un "acierto" impulsar esta iniciativa parlamentaria porque Suárez supo trabajar "por la reconciliación".

Mario Zubiaga, senador del Izquierdas por la Independencia, que agrupa a ERC y EH-Bildu en el Senado, ha reprochado que Suárez fue "padre de un régimen político democráticamente capado" y que estuvo marcado por "lastres autoritarios" que blindaron la monarquía.

Ha pedido al Senado que no caiga en "nostalgias estériles" y ha criticado que Suárez decretó "una amnesia por los crímenes injustos" de la dictadura y la Guerra Civil "a cambio de una amnistía" para el franquismo.

Antes de debatirse esta moción, el Senado, con mayoría del PP, ha rechazado otra del PSOE para el "reconocimiento y potenciación de los lugares de memoria democrática como lugares pedagógicos para que los estudiantes conozcan las consecuencias de los movimientos políticos autoritarios".

Tanto el PP como UPN han criticado que el PSOE lleve al Senado una memoria democrática sesgada que "adoctrinar con la mitad de la verdad" obviando acontecimientos recientes de la historia como el terrorismo de ETA o las dictaduras en Cuba y Venezuela.EFE