Muere una persona atropellada por un tren de la R4 de Rodalies en Terrassa

Madrid, 28 abr (EFE).- Una persona murió este lunes por la tarde al ser atropellada por un tren de la línea R4 de Rodalies cuando se encontraba en un punto de paso no autorizado a la salida de la estación de Terrassa est (Barcelona), informó Protección Civil de Cataluña.

Esta incidencia tuvo lugar a las 20:25 horas de este lunes y provocó la suspensión de la circulación ferroviaria en esta línea entre las estaciones de Sabadell Sud y Terrassa, aunque se ha establecido un servicio alternativo por carretera, precisó Adif.

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El accidente obligó a Protección Civil ha activar la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (FERROCAT), aunque fue desactivada una vez que se puso en marcha el transporte alternativo por carretera. EFE