Exjugador de college admite disfrazarse de estrella NFL para lograr préstamos millonarios

Chicago (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Un exjugador de fútbol americano universitario se declaró culpable este lunes por disfrazarse de distintas estrellas de la NFL, usando pelucas y maquillaje, para conseguir préstamos millonarios, en una estafa de casi 20 millones de dólares desmantelada en Atlanta.

Luther Davis, de 37 años y exjugador de Alabama, se declaró culpable por conspiración para cometer fraude electrónico y por robo de identidad agravado, según informan los medios estadounidenses.

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Davis, exliniero defensivo, está acusado junto a un joven de 29 años, CJ Evins, que también se declaró culpable.

Davis usaba pelucas, maquillajes y distintos peinados para participar en varias llamadas con entidades financieras haciéndose pasar por estrellas de la NFL como Michael Penix Jr., de los Atlanta Falcons; David Njoku, de los Cleveland Browns, y Xavier McKinney, de los Green Bay Packers, según las fuentes citadas.

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Davis y Evins también mostraban documentos de identidad falsificados con fotos de las estrellas NFL mencionadas.

Con este fraude, Luther Davis y Evins consiguieron casi 20 millones de dólares en préstamos. EFE

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