Hoy será noticia. Martes, 28 de abril

CRISIS VIVIENDA

El Congreso vota el decreto de vivienda en un pleno de alta intensidad

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Madrid (EFE).- El Congreso vivirá este martes un pleno de alta intensidad con la votación del decreto de vivienda, que no ha logrado por el momento reunir los apoyos para su convalidación por la cámara.

La pelota está de nuevo en el tejado de Junts, que ya ha adelantado que no apoyará el texto que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2 por ciento la actualización de la renta, y que se someterá a votación en la Cámara Baja en la tarde de este martes.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Las votaciones en el Congreso evidenciarán las dificultades del Gobierno para sacar leyes adelante

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Madrid (EFE).- El debate sobre el decreto de alquileres junto a la votación del consorcio de inversiones pactado con ERC evidenciarán este martes las dificultades del Ejecutivo para sacar leyes adelante.

Mientras, el PP afronta la discusión de otra iniciativa de Vox sobre la polémica prioridad nacional, esta vez en el acceso a la sanidad.

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JUICIO KITCHEN

La AN prosigue el juicio por Kitchen con la declaración del coronel Pérez de los Cobos

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Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional prosigue este martes el juicio por la operación Kitchen, la supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Una sesión en la que testifica el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del control de los fondos reservados en el Ministerio del Interior cuando presuntamente se destinaron a ese espionaje.

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JUICIO PUJOL

Continúa el juicio por la fortuna oculta de la familia Pujol

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San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley con la continuación de la declaración del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Se trata del primero de los siete hermanos que se sientan en el banquillo que está siendo interrogado después de que el padre, de 95 años, haya sido eximido este lunes de la causa por su deterioro cognitivo.

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GOBIERNO ARAGÓN

Azcón se somete desde este martes a la investidura respaldado por un nuevo pacto de gobierno con Vox

Zaragoza (EFE).- La intervención del candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, iniciará este martes en las Cortes el debate para su investidura por segunda vez y tras haber cerrado un pacto de gobierno con Vox.

Se trata del segundo pacto de gobierno con el partido de Santiago Abascal, que en la anterior legislatura, no obstante, abandonó el Ejecutivo autonómico y con quien no fue posible llegar a un acuerdo presupuestario, lo que motivó el adelanto electoral.

ESPAÑA DESEMPLEO

El INE publica la encuesta de Población activa del primer trimestre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre.

El año 2025 cerró con una tasa de paro del 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008, gracias a que se crearon 605.400 empleos.

ESPAÑA PIB

Economía lleva al Consejo de Ministros el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas

Madrid (EFE).- El Ministerio de Economía lleva al Consejo de Ministros de este martes el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas.

En el informe se incluyen supuestos sobre el nuevo escenario económico provocado por la guerra en Oriente Medio, pero sin que se revise formalmente el cuadro macroeconómico.

RIESGOS LABORALES

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley para reforma la ley de prevención de riesgos laborales.

Texto que ha sido pactado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT.

APAGÓN ELÉCTRICO

Se cumple un año del apagón del 28 de abril

Madrid (EFE).- Este martes se cumple un año del inédito apagón del 28 de abril, cuando la España peninsular sufrió su primer ‘cero eléctrico’.

Un incidente que los informes publicados hasta el momento consideran “multifactorial”, tras el cual se han aprobado diferentes medidas para reforzar la robustez y estabilidad del sistema eléctrico español.

INFORME JUVENTUD

Presentación del estudio 'Jóvenes españoles 2026, cómo son, piensan y actúan'

Madrid (EFE).- La Fundación SM presenta este martes el estudio 'Jóvenes españoles 2026, cómo son, piensan y actúan'.

Estudio que resalta que la juventud española no se caracteriza por tener altos niveles de polarización y sí por presentar una creciente desconfianza hacia el funcionamiento del sistema democrático.

EL TIEMPO

Vuelve la inestabilidad, con tormentas y lluvias en gran parte de la península

Madrid (EFE).- Este martes se espera un día marcado por la inestabilidad en gran parte del territorio peninsular, con tormentas y chubascos que afectarán especialmente a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y cordilleras Béticas orientales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes la presencia de una masa de aire subtropical dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte de la península, con predominio de cielos nubosos que dejarán chubascos a primeras horas en el Cantábrico, Alborán y sureste peninsular.

EFE

plv