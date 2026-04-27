Juárez-América y Cruz Azul-Monterrey abren los cuartos del Clausura femenino mexicano

Monterrey (México), 27 abr (EFE).- Los partidos Juárez FC-América y Cruz Azul-Monterrey abrirán este miércoles la tanda de partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano femenino.

Juárez, octavo en la tabla, buscará dar la sorpresa en su primera clasificación a la fase final en la historia ante unas Águilas que serán locales en la vuelta el próximo sábado.

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Por su parte, Cruz Azul, donde juega la guatemalteca Ana Lucía Martínez, recibirá al Monterrey, el que se desempeña la española Lucía García.

Las Rayadas, que terminaron segundas con sólo una derrota, son favoritas.

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El partido de vuelta entre estos equipos será el próximo sábado en el estadio del Monterrey.

Las campeonas Tigres UANL, equipo integrado por Jenni Hermoso, campeona del mundo con España, arrancarán esta fase decisiva el jueves cuando visiten al Toluca.

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Las felinas, máximas ganadoras de ligas en México con siete, son favoritas para superar a las 'Diablas Rojas'.

Ambos equipos cuentan con el poder de las principales goleadoras de la fase regular.

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Tigres, que acabó tercero en la tabla, cuenta con la efectividad de Diana Ordóñez, mientras que el Toluca, sexto, tiene la contundencia de la francesa Eugenie Le Sommer. Ambas jugadoras terminaron empatadas en la cima de las anotadoras con 18 goles cada una.

El partido de vuelta entre las felinas, dirigidas por el español Pedro Martínez, y el Toluca, orientadas por el francés Patrice Lair, se llevará a cabo en el estadio Universitario de Monterrey el próximo domingo.

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También el jueves, el Pachuca, cuarto lugar de la clasificación y en el que juega Charlyn Corral, 'Pichichi' con el Atlético de Madrid en 2018, tendrá una dura prueba en el primer partido de esta fase en su visita al Guadalajara, que acabó quinto.

Las Chivas, que tienen en el banquillo al español Antonio Contreras, pagarán la visita este domingo.

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- Partidos de ida de cuartos de final del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Miércoles 29.04: Juárez FC-América y Cruz Azul-Monterrey.

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Jueves 30.04: Toluca-Tigres UANL y Guadalajara-Toluca.

- Partidos de vuelta:

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Sábado 02.05: América-Juárez FC y Monterrey-Cruz Azul.

Domingo 03.05: Tigres UANL-Toluca y Pachuca-Guadalajara. EFE