AM2- La UCO dice que el piso de Jéssica era su "casita de novios" con Ábalos y la pagaba Aldama para comprar su voluntad

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado en el juicio del Tribunal Supremo que el piso de la madrileña Plaza de España en el que vivía Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, era su "casita de novios" con el exministro de Transportes y que el apartamento era "una contraprestación" del empresario Víctor de Aldama para "tener comprada" su "voluntad".

En sus declaraciones este lunes, que se han extendido durante 14 horas, los investigadores han defendido su trabajo frente al cuestionamiento planteado por las defensas de Ábalos y de su exasesor Koldo García en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

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Según han expuesto, los "primeros mensajes" que han hallado datan de marzo de 2019, cuando Koldo le mandó 15 imágenes a Jéssica del apartamento.

A partir de ahí, las gestiones se realizan "a través de terceros", particularmente de Alberto Escolano, socio de Aldama. Es él el encargado de "localizar un piso que sea del gusto de Jéssica Rodríguez para establecerse allí, en lo que ella dice literalmente su 'casita de novios' con José", han manifestado los agentes.

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Preguntados por los indicios para concluir que el piso lo estaba pagando el empresario, los investigadores han señalado que los problemas que pudiera tener Jéssica en el apartamento se los comunicaba a Ábalos y "él hace un pantallazo de esa conversación y se la envía a Koldo para que se le ponga solución".

Y han abundado en que el exasesor pagó dos mensualidades, aunque no han demostrado de manera fehaciente que Escolano reintegrase ese dinero: "De alguna manera, lo que se intuye es que Koldo ha adelantado ese dinero y se le va a devolver posteriormente".

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La defensa de Koldo les ha preguntado si tienen constancia de que Escolano utilizaba el piso para cuestiones empresariales y los agentes han respondido que no, pero han insistido en que "queda manifiestamente claro" que la "búsqueda del piso para Jéssica Rodríguez es porque va a ser su casita de novios" con Ábalos.

Escolano pagaba el alquiler de este apartamento porque "actuaba a órdenes de Aldama", han indicado. Y han añadido que se trata de "una contraprestación", en este caso de un piso, porque "está pagando el nivel de acceso al ministro".

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El acceso "vale lo que ellos hayan estipulado, porque después Aldama puede aducir los derechos que correspondan por las contraprestaciones que está pagando", han manifestado.

"Y lo que tenemos claro es que eso está ocurriendo porque Aldama necesita, o quiere, o entiende que de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro", han concluido.

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UNA ENTREVISTA "DISCUTIBLE" A JÉSSICA

Los investigadores también han sido interrogados sobre las presuntas contrataciones fraudulentas de Jéssica en Ineco y Tragsatec y de Claudia Montes --vinculada también al exministro-- en Logirail, todas empresas públicas.

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Respecto de la primera, la UCO ha señalado que las evidencias apuntan a que "no ha trabajado en ningún momento" y que Joseba García, el hermano de Koldo, "parece que queda nombrado como si fuera el responsable" de Jéssica.

En el cambio de la mujer de Ineco a Tragsatec participó, según los agentes, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera: "Creo recordar que se ponen en contacto y le dice, 'oye, esta mujer está ya próximo a finiquitar, habrá que prorrogar o lo que sea, ¿lo trato contigo?'. Y le dice, 'sí, sí, conmigo'".

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También se quejó de su nómina, alegando que es "mileurista", tal y como han leído de sus mensajes. "O sea, se queja de que le pagan poco por no ir a trabajar", ha remachado el investigador.

Las defensas de Koldo y Ábalos, por su parte, han querido descartar irregularidades en las contrataciones y han señalado que Jéssica realizó una entrevista para entrar en Ineco. "Parece ser que fue una entrevista, pero discutible", han replicado desde la UCO.

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Y en lo que respecta a Montes, los investigadores han indicado que detectaron que Ábalos estaba al tanto de las "vicisitudes" laborales por las que pasó en Logirail.

"Lo que queda claro a través de los mensajes es que en horas le iban a despedir, y después se arregla, y después la hacen supervisora. En horas", han enfatizado. Y en esas horas "hay una visita de Isaías Táboas", expresidente de Renfe, "al Ministerio".

En la misma línea del interrogatorio sobre Jéssica, las defensas de Ábalos y Koldo han preguntado sobre el proceso de contratación de Montes, a lo que los agentes han respondido que no les consta que la mujer pasase por un proceso de selección.

EL PRÉSTAMO A AIR EUROPA Y SALVOCONDUCTOS

Por otra parte, los agentes han abordado la comunicación a periodistas desde el Ministerio de Transportes sobre que estaba en marcha el préstamo a Air Europa, asegurando que la aerolínea necesitaba "algo que de alguna manera demuestre que el Gobierno está implicado en dar ese rescate".

"Es una necesidad que tiene Javier Hidalgo" --entonces CEO de Air Europa-- y "Aldama se puso serio con Koldo", han expuesto, para añadir que en la compañía se consideró un "logro" esa comunicación.

Han mencionado que Koldo se mostró "muy contento" de, siendo una persona "sin estudios, hacer que empresas y Gobierno se entiendan", algo que su abogada ha tachado de "fanfarronada" de su cliente.

Y han recalcado que hubo una "conexión total" en este asunto entre los tres acusados, ratificando su sospecha de que se alquiló una casa --'Villa Parra', en Marbella-- para Ábalos como "contraprestación". "Esto sale gratis por las molestias generadas", le dijo Koldo, han recordado.

Sobre los salvoconductos que habrían facilitado desde Transportes al entorno de Aldama, han incidido en que respondían a la necesidad de venezolanos para entrar y circular libremente por España.

ALDAMA NO QUERÍA PAGAR EL CHALET DE LA ALCAIDESA

Otro asunto que se ha tratado ha sido la compra del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, por parte del dueño de Villafuel, Claudio Rivas, como una presunta dádiva para el exministro.

Los agentes han contado que en abril de 2020 ya "aparecen en los correos" de Koldo y Aldama "anuncios de chalés en zonas costeras", y la búsqueda "se reactiva después del verano".

Sin embargo, desde la UCO han señalado que "lo que busca Aldama es no pagar eso él", aunque "sabe que lo tiene que pagar por los servicios prestados".

"Por eso en un primer momento lo intenta a través de unos ciudadanos venezolanos, también vinculados al sector de hidrocarburos. Cuando eso cae por las razones que sea, entonces encuentra a Rivas, y encuentra, además, la excusa perfecta para que financie eso, que es su deuda", han indicado.

LOS BILLETES DE 500 EUROS ERAN 'CHISTORRAS'

Finalmente, los uniformados han indicando que Koldo y Patricia Uriz, que fue su pareja, asumieron "ciertos gastos de Ábalos y de su entorno", lo que "hace pensar en un patrimonio que es compartido".

"En sus conversaciones, Koldo y Patricia refieren que el dinero de sus cuentas no les pertenece", lo que "es muy importante, porque los ingresos en efectivo tanto de él como de Joseba habían aumentado", contabilizándose más de 600.000 euros en ingresos en efectivo en las cuentas del exasesor y su entorno --más de 387.000 sin justificar--, así como 94.000 de Ábalos en gastos no declarados, han puntualizado.

Para la UCO, "si el dinero de sus cuentas no les pertenece, Ábalos se vale de Koldo y de su mujer para hacer uso de ese dinero", por lo que "no es un gesto altruista por parte de Koldo asumir los gastos, sino que verdaderamente se lleva una contabilidad" doble, "a y b".

Y han subrayado que se referían a los billetes de 500 euros como "chistorras"; a los de 200, "lechugas"; a los de 100, "soles", y como "folios" al dinero en efectivo: "No queda ninguna duda".