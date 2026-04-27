La UCO no duda de los pagos de Aldama a Ábalos y Koldo: Necesitaba "engrasar la máquina"

Madrid, 27 abr (EFE).- Dos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han defendido este lunes en el Tribunal Supremo su tesis de que el empresario Víctor de Aldama tenía "a sueldo" al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García, que cobraba "de manera regular" y gestionaba su patrimonio.

Es más, han aludido a la necesidad de Aldama de disponer de dinero en efectivo para "engrasar la máquina", según el propio empresario decía en sus conversaciones, y han recordado sus notas con un "desglose de gastos" en las que aparecía "Grandu 11500" y "K 10000" en referencia al exasesor ministerial.

Las "presumibles entregas de dinero" del comisionista al exministro y su exasesor centran uno de los múltiples bloques de la investigación que están desgranando este lunes los agentes en el juicio a los tres acusados por el presunto amaño de contratos de mascarillas en pandemia a cambio de comisiones.

Al principal investigador del caso le parece que esos pagos estaban "claros". Comenzaron en septiembre de 2019 y se prolongaron hasta septiembre de 2022, cuando Ábalos estaba fuera del Ministerio, quizá porque había aún pagos comprometidos por Aldama o porque este quería mantener "a sueldo" al exministro por la influencia que podía seguir teniendo como diputado, según han señalado a preguntas de su defensa.

Dentro de la supuesta trama, Ábalos es el que "abre negocios" y "tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar". "Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra", ha señalado un mando mientras el exministro negaba con la cabeza con una sonrisa irónica.

Aldama tenía "mandato" sobre Koldo García "y después sobre Ábalos". Era el exasesor quien gestionaba el patrimonio del exministro y otros pagos que atribuyen a Aldama, como el abono del alquiler de la expareja del diputado, Jéssica Rodríguez.

El exasesor era, según la tesis policial, "la correa de transmisión", el "catalizador" de la relación y quien "administra el dinero", y Ábalos es quien dice lo que tiene que pagar, como regalos a su expareja.

Es más, según los agentes, en las notas de Aldama los pagos a Koldo aparecían en "gastos fijos".

No obstante, llegó un momento en el que el hermano de Koldo García, Joseba, se encargó de recibir el dinero de Aldama, y viajó dos veces a República Dominicana en 2021 para recoger 10.000 dólares de un socio del comisionista.

Según la UCO, de 2020 a 2022, Joseba ingresó en sus cuentas bancarias 292.000 euros en efectivo. Después éste envió transferencias a su hermano y Koldo García era quien manejaba "el patrimonio del señor Ábalos".

Ante las preguntas de las defensas sobre la capacidad financiera de Aldama en un periodo en el que llegó a pedir un préstamo, el investigador principal ha subrayado que "muchas necesidades económicas no tendría" cuando cobró 6,6 millones de euros con los contratos de mascarillas. Lo que necesitaba, ha indicado, es "dinero en efectivo".

Es más, al comisionista se le incautaron coches de alta gama como Ferraris, han apuntado los mandos.

Y ante la insistencia de la abogada de Aldama sobre si sus confesiones han sido relevantes para la investigación, el teniente coronel ha reiterado que el comisionista "no ha aclarado ningún punto particular". EFE

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