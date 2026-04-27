La Bolsa española abre casi plana, con una leve subida del 0,09 %, pendiente de Irán

Madrid, 27 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes casi plana, con una leve subida del 0,09 %, pendiente de Oriente Medio, después de que se haya conocido que este fin de semana, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

Pese a ello, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 1,99 %, hasta los 107,44 dólares.

En este contexto, el IBEX 35, el principal indicador nacional, ha arrancado la jornada en los 17.706,1 puntos tras avanzar ese 0,09 %. Las ganancias del año son del 2,28 %. EFE

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