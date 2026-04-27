El director del documental de fútbol 'Cruyff', en Cannes: "su espíritu y sus ideas viven"

Pol Lloberas Cardona

Cannes (Francia), 27 abr (EFE).- El cineasta británico Sam Blair, director de la serie documental 'Cruyff' sobre el futbolista Johan Cruyff (1947-2016) nominada en el festival Canneseries, consideró que "su espíritu y sus ideas viven" en entrenadores como Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y jugadores como Lamine Yamal, del FC Barcelona.

Johan Cruyff es considerado una de las figuras más importantes de la historia del fútbol por su estilo de juego revolucionario, paradigma del 'fútbol total', que propugnaba un flujo rápido del balón y una involucración total del equipo, que aplicó en campos de todo el mundo como jugador (1964-1984) y como entrenador (1985-1996).

Según Blair, quien "mejor entiende" este estilo de juego actualmente es el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, a quien definió como "su discípulo número uno".

"Si quieres ver a Cruyff, su espíritu y sus ideas vivas en la actualidad, el primer lugar al que miras es a Guardiola", aseveró.

Preguntado por qué jugadores actuales encarnan mejor dicha filosofía, Blair apuntó a los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Pedri González, de quienes destacó que "piensan rápido" y que, en el caso del centrocampsita canario, es muy "técnico e inteligente" pese a ser "ligero", características que atribuye a Cruyff.

"La forma en la que (Lamine Yamal) se mueve con la pelota es muy similar a la de Cruyff; hace sus pases con la parte exterior del pie y tiene esa velocidad y ese sentido de la percepción que es muy natural", añadió.

El director también señaló al exfutbolista y exentrenador blaugrana Xavi Hernández como alguien que "entiende muy bien a Johan Cruyff" y que, de algún modo, "es quien más claramente expresó las ideas" de su juego.

'Cruyff', de cuatro capítulos de una hora de duración, competirá mañana martes con otras cuatro producciones internacionales por el galardón de mejor serie documental del festival Canneseries, que premia a las mejores series del año en la ciudad balneario de Cannes (sureste).

La proyección de 'Cruyff' en Cannes, que se produjo este domingo, supuso el estreno del documental fuera de Países Bajos, ya que se había visto por primera vez el pasado 21 de marzo en el estadio del club holandés Ajax -donde Cruyff debutó-, por el décimo aniversario de su fallecimiento.

El metraje incluye audios inéditos grabados en los últimos días de vida del neerlandés, así como múltiples intervenciones de personalidades ligadas a su entorno, como el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; o su hijo, Jordi Cruyff.

El documental también se centra en el impacto que Johan Cruyff tuvo más allá del terreno de juego, particularmente tras llegar a Barcelona en 1973, en los últimos años de dictadura franquista, cuando el barcelonismo se convirtió en un espacio de contestación social.

El director afirmó que, antes de iniciar la producción, "ya conocía la importancia del Barça para Cataluña", pero "no entendía plenamente cómo Cruyff, de algún modo, liberó a los catalanes" en el tardofranquismo, al "enseñarles una nueva forma de vivir".

"El 'més que un club' -lema del FC Barcelona- puede parecerle un cliché a mucha gente, pero una vez aprendes esta historia ya no puedes pensarlo, porque es verdad: ese sentimiento de identidad y de espíritu venían del club y creo que Johan (Cruyff) realmente fue el tipo que lo empezó", opinó.

La devoción que Cruyff despertó tanto en Barcelona como alrededor del mundo llevaron a Blair a compararlo "casi con un símbolo religioso" y a afirmar que sus ideas de juego también "se difundieron como una religión".

"Las famosas imágenes de Cruyff señalando en el campo son casi un símbolo religioso de él diciendo: 'sé a dónde ir'. Ya le decía a la gente cómo debía moverse entonces", detalló.

Por ello, Blair consideró que "no puede separarse" al Cruyff futbolista -ganador de tres balones de oro y tres Copas de Europa- del Cruyff entrenador -campeón de otra Copa- porque, "como jugador, ya estaba entrenando".

Sam Blair (Londres, 1976) es conocido por haber dirigido los documentales futbolísticos 'Maradona '86' (2014), sobre la participación del astro argentino en el mundial de México de dicho año, y 'Make Us Dream' (2018), sobre la figura del futbolista británico Steven Gerrard.EFE

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