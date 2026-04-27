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CEPIC 2026 anuncia una conferencia pública en Valencia

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

CEPIC, la asociación internacional de la industria de licencias de medios visuales, se complace en anunciar una conferencia pública que tendrá lugar el viernes 8 de mayo de 2026, de 14:00 a 18:30, en el Hotel Meliá Valencia, en el marco de su evento anual.

Con la Agencia EFE como media partner, el evento especial de la tarde “Fake News, IA y el futuro de los medios”, abrirá el programa de CEPIC a un público más amplio, invitando a participantes locales e internacionales a debatir sobre algunos de los temas más acuciantes que configuran la industria actual.

La conferencia contará con traducción simultánea al castellano durante toda la tarde, garantizando así la accesibilidad para un público amplio y diverso.

CEPIC ampliará esta invitación a periodistas, profesores, profesionales de los medios de comunicación, abogados, investigadores y estudiantes especializados en periodismo, estudios de medios, fotografía, cine, derecho de propiedad intelectual y ética de la IA.

A medida que la inteligencia artificial continúa transformando la forma en que se crea, distribuye y consume la información, esta conferencia pública tiene como objetivo compartir conocimientos especializados y explorar soluciones prácticas frente a los desafíos relacionados con la desinformación, la verificación y la confianza en los medios de comunicación.

Aspectos destacados del programa de la conferencia

La jornada de la tarde estará estructurada en tres secciones clave:

1. Actualización sobre la situación en la UE: Regulación, fuentes y políticas de verificación de medios

2. Educación pública: Alfabetización mediática en la práctica

3. Generando confianza: Soluciones contra las noticias falsas

Inscripción gratuita – Plazas limitadas

La asistencia a la conferencia pública es gratuita, pero las plazas son estrictamente limitadas y se asignarán por orden de llegada.

Se invita a los participantes a inscribirse a través de Eventbrite y se les ruega que, en la medida de lo posible, que utilicen su correo electrónico profesional o académico al registrarse.

Al abrir parte de su programa al público, CEPIC busca fomentar el intercambio de conocimientos y contribuir a un ecosistema mediático más transparente, veraz y fiable.

Acerca de CEPIC

CEPIC es la asociación comercial internacional que representa a la industria de licencias de medios visuales, que engloba a agencias, bibliotecas y organizaciones que otorgan licencias de imágenes, videos y otros contenidos multimedia en Europa y en todo el mundo. A través de la promoción, eventos y la colaboración, CEPIC trabaja para apoyar un ecosistema sostenible y confiable de medios visuales.

Para obtener más información y registrarse: https://www.eventbrite.com/e/1986915299146

Contacto para medios:

Lauren Fowler

CEPIC 2026 Communications Manager

l.fowler@cepic.org"

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