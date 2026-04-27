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Seopan dice que se necesitan 127.341 millones para conservar y mantener infraestructuras

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Madrid, 27 abr (EFE).- Seopan calcula que habría que destinar en los próximos 10 años 127.341 millones de euros a la conservación y mantenimiento de la infraestructuras viarias (58.369 millones), hidráulicas (48.692) y ferroviarias (20.280 millones).

Además, si se tienen en cuenta las necesidades globales de inversión ya detectadas para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptar las existentes, que superan los 280.000 millones, recuerda en un comunicado que, en su conjunto, España necesitaría invertir en infraestructuras más de 400.000 millones durante la próxima década.

Por ello, el presidente de Seopan, Julián Núñez, cree que es más prioritario que nunca impulsar los modelos concesionales y de colaboración público-privada para poder acometer estas infraestructuras prioritarias y poder mantener y renovar adecuadamente las existentes.

En carreteras, la asociación de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras habla de un déficit de conservación de 7.651 millones entre 2010 y 2024. De hecho, harían falta 43.700 millones para que las administraciones alcancen los umbrales de calidad técnicos exigibles en conservación, el 56 % más, y 14.670 millones para la puesta a cero de las redes viarias.

Para las infraestructuras hidráulicas, la inversión requerida en conservación asciende a 48.692 millones: un 60 % destinado al ciclo urbano del agua, un 19 % a la adaptación al cambio climático, un 10 % a adecuación y seguridad de presas, y el resto al Dominio Público Hidráulico, a un Acuerdo Nacional del Agua y a la conservación de cauces y litoral.

Estos datos, explica Seopan, se enmarcan en un problema estructural de agua, con sequías frecuentes, una previsión de caída de los recursos hídricos de entre el 7 y el 11 % y cada vez más inundaciones, que ya afectan a más de 2,7 millones de personas, con medio millón en zonas de alto riesgo.

La financiación de estas infraestructuras, apunta, podría articularse mediante convenios del Estado, con organismos públicos o usuarios.

En mantenimiento ferroviario, la necesidad de inversión se sitúa en 20.280 millones: 8.829 millones en líneas de alta velocidad (7.032 en mantenimiento y 1.79 en renovación de la Madrid-Barcelona) y 11.450 millones en mantenimiento de líneas convencionales ante la mayor demanda.

Seopan destaca un crecimiento del 46,8 % en las circulaciones de alta velocidad entre 2019 y 2024 e insiste en que es necesario acometer renovaciones clave en la red, como la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.

Además, reclama modernizar la contratación pública para garantizar la ejecución de las inversiones prioritarias y apunta a la tarificación viaria como la única alternativa para asegurar la seguridad y calidad de las carreteras sin subir impuestos ni comprometer la prestación de los servicios públicos. EFE

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