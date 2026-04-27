Junts asegura que no apoyará el decreto de la prórroga del alquiler este martes

Barcelona, 27 abr (EFE).- El grupo de Junts en el Congreso ha asegurado que no apoyará el decreto que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2 % la actualización de la renta, y que se someterá a votación en la cámara baja este martes.

Así lo han trasladado a EFE fuentes de Junts, después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya sostenido este lunes que ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts al respecto, al abrirse a incorporar medidas fiscales que beneficien a los propietarios y en el IVA franquiciado a los autónomos.

Para los de Carles Puigdemont, esas palabras "acreditan" que Sumar ha entendido qué defiende Junts, aunque advierten: "El Gobierno sabe qué planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada".

"El real decreto ley que mañana va al pleno, y que no se puede modificar, no lo votaremos, como hemos dicho desde el primer día", han apuntado fuentes del grupo, que no han aclarado si eso supone votar en contra o abstenerse. EFE