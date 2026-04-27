Julián Alvarez, al “cien por ciento” para jugar contra el Arsenal

Majadahonda (Madrid), 27 abr (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, está al “cien por ciento” para jugar el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en el estadio Metropolitano, según confirmó este lunes el futbolista.

“Estoy al cien por ciento”, zanjó en su segunda respuesta en la rueda de prensa de este lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes del entrenamiento vespertino.

El atacante no jugó por precaución el pasado sábado contra el Athletic Club, cuando empezó en el banquillo y no dispuso de ningún minuto, pero estará listo para jugar desde el principio en el choque de este miércoles en el máximo torneo europeo, en el que ha marcado nueve goles en esta temporada. EFE