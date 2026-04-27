Jutglà: "Estoy en uno de mis mejores momentos desde que estoy en el Celta"

Vigo, 27 abr (EFE).- El delantero Ferran Jutglà afirmó este lunes que, tras superar un problema personal a principios de año, ahora se encuentra “en uno de los mejores momentos” desde que firmó por el Celta el pasado verano.

“Estoy feliz y muy a gusto con el equipo. De momento, todo está yendo de cara, vengo a entrenar con mucha ilusión para aportar mi granito de arena al equipo”, indicó el exfutbolista del Brujas tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor futbolista celeste del mes de marzo.

El atacante, que este curso ya suma ocho goles con la camiseta celeste -7 en Liga y otro en la Liga Europa- apuntó al “buen rollo” que hay en el vestuario como una de las claves del gran rendimiento que está ofreciendo el conjunto dirigido por Claudio Giráldez.

“Da gusto estar en un vestuario como este. Venimos de unos varapalos muy jodidos porque en estas últimas semanas no nos están saliendo las cosas, pero hay que ir a muerte en estas últimas jornadas para volver a celebrar una clasificación para Europa. Nosotros nos vamos a dejar la piel para conseguirlo”, manifestó. EFE

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